Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

Считается, что это событие дает принцу Гарри право на получение миллионов фунтов из семейного трастового фонда, созданного королевой Елизаветой, королевой-матерью, когда ему было десять лет, пишет The Times.

Предполагается, что покойная прабабушка герцога внесла в фонд около 19 миллионов фунтов стерлингов в 1994 году, чтобы завещать своим правнукам единовременную сумму, не облагаемую налогом.

Королеве-матери тогда было 94 года. Согласно сообщениям того времени, деньги должны были быть распределены между ее молодыми родственниками с первым платежом в день их 21-летия и вторым платежом по достижении ими 40-летнего возраста.

Хотя подробности трастового фонда не были обнародованы, источники, близкие к дворцу, полагали, что она могла оставить большую часть Гарри, чем Уильяму, предполагая, что Уильям получит состояние от герцогства Корнуолл, когда станет наследником.