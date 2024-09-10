Когда герцог Сассекский отпразднует свой 40-й день рождения 15 сентября, по сообщениям, он получит необычайно щедрый подарок в честь этого события, пишет Главред.
Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие
Считается, что это событие дает принцу Гарри право на получение миллионов фунтов из семейного трастового фонда, созданного королевой Елизаветой, королевой-матерью, когда ему было десять лет, пишет The Times.
Предполагается, что покойная прабабушка герцога внесла в фонд около 19 миллионов фунтов стерлингов в 1994 году, чтобы завещать своим правнукам единовременную сумму, не облагаемую налогом.
Королеве-матери тогда было 94 года. Согласно сообщениям того времени, деньги должны были быть распределены между ее молодыми родственниками с первым платежом в день их 21-летия и вторым платежом по достижении ими 40-летнего возраста.
Хотя подробности трастового фонда не были обнародованы, источники, близкие к дворцу, полагали, что она могла оставить большую часть Гарри, чем Уильяму, предполагая, что Уильям получит состояние от герцогства Корнуолл, когда станет наследником.