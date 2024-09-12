СМОТРИТЕ Брат Кейт Миддлтон поделился трогательным свадебным фото

На опубликованном снимке он целует жену, которая облокотилась на тюк сена, а рядом - две их собаки.

«Je t’aime, mon cœur. С годовщиной, Ализе. Наша третья годовщина как мужа и жены, вторая без Эллы, но первая как родителей», - подписал он кадр.

Элла - любимая собака Джеймса, которая спасла его от тяжелой депрессии и стала причиной его знакомства с будущей женой. Ее смерть мужчина переживал очень тяжело.

Миддлтон и Тевене познакомились в 2018 году, а в 2019 пара объявила о помолвке. В эссе для The Telegraph Джеймс рассказал, что Элла познакомила его и Ализе, когда она «примчалась» к его будущей жене в клуб South Kensington в Челси. Согласно истории, Ализе приняла Джеймса за официанта и заказала напиток после того, как Элла подбежала к ней.

«Я и не подозревал, что только что встретил свою будущую жену, и все благодаря Элле. Если бы я не доверял Элле, я бы не привел ее в клуб South Kensington, и она не смогла бы поздороваться с женщиной, которая стала моей невестой», - признавался он.

Поженится пара собиралась в мае 2020 года, однако из-за коронавируса все пришлось отменить. Поскольку Ализе француженка, свадьбу они сыграли во французской деревушке Борм-ле-Мимоза на Лазурном берегу в кругу семьи и друзей.

В октябре прошлого года у супругов родился первенец, которого назвали Иниго.