Сексуальный блогер учит мужчин знакомиться с женщинами: «Это самая распространенная ошибка!»

Жительница Австралии Алисия , звезда фильмов для взрослых, зарабатывает каждый месяц пятизначную сумму только на своем блоге. Но брюнетка также использует свою страницу для общения с мужчинами, которые хотят получить совет относительно знакомств с женщинами.

«Это означает, что я не использую свою платформу только для создания сексуального контента, но на меня подписано много мужчин, которые также платят мне за мою им помощь, - сказала она. - Эти мужчины получают от меня советы по любым вопросам, связанным с сексом, знакомствами, отношениями и жизнью в целом».