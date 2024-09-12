«Воткнули в глаз десятисантиметровую иглу»: известная украинская актриса пережила страшное

«К чему я, мои дорогие. Никогда не лезьте в глаза грязными руками, даже если кажется, что они чисты. Протирайте руки 10 00000 раз перед тем, как прикасаться к лицу. Всегда и везде. Не меряйте чужие очки и отдавайте предпочтение увлажняющим каплям», - рекомендовала артистка.