Рост цен не прекращается, и уже далеко не все могут позволить себе пообедать в кафе. Жительница Таллинна удивилась, увидев в меню в одном из излюбленных столичных кафе стоимость маленькой бутылки питьевой воды. «Люди плохо знают Старый город, поэтому удивляются ценообразованию», - объясняет директор кафе Rukis.
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«ЭТО TOO MUCH!» ⟩ Таллиннку возмутила стоимость воды в одном из любимых кафе жителей и гостей столицы
Жительница Таллинна Анастасия решила перекусить в кафе Rukis. Каково же было ее удивление, когда она увидела в меню единственный вариант воды, который можно заказать, - вода Haage, за 0,33 евро.
«Зашла перекупить в кафе Rukis и обалдела - бутылка воды объемом 0.33 литра стоит 5 евро! Вы серьезно? Или я совсем отстала от жизни или это слегка перебор. Я редко жалуюсь на цены, но это too much», - рассказала нашему порталу Анастасия.