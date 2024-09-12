«ЭТО TOO MUCH!» Таллиннку возмутила стоимость воды в одном из любимых кафе жителей и гостей столицы

Жительница Таллинна Анастасия решила перекусить в кафе Rukis. Каково же было ее удивление, когда она увидела в меню единственный вариант воды, который можно заказать, - вода Haage, за 0,33 евро.

«Зашла перекупить в кафе Rukis и обалдела - бутылка воды объемом 0.33 литра стоит 5 евро! Вы серьезно? Или я совсем отстала от жизни или это слегка перебор. Я редко жалуюсь на цены, но это too much», - рассказала нашему порталу Анастасия.