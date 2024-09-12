ЖУТКОЕ ВИДЕО Житель Эстонии обнаружил неприятный сюрприз в упаковке риса, купленного в Rimi

Один из постоянных клиентов Rimi опубликовал в Facebook видео того, как во время готовки он обнаружил не самый приятный сюрприз - личинку - в упаковке риса. «Я также слышал, что я - не единственный, кто в тот же день получил бесплатный подарок вместе с пачкой риса. В упаковке другого сорта риса были также обнаружены червяки», - рассказывает мужчина порталу Elu24.