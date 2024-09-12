Один из постоянных клиентов Rimi опубликовал в Facebook видео того, как во время готовки он обнаружил не самый приятный сюрприз - личинку - в упаковке риса. «Я также слышал, что я - не единственный, кто в тот же день получил бесплатный подарок вместе с пачкой риса. В упаковке другого сорта риса были также обнаружены червяки», - рассказывает мужчина порталу Elu24.
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ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Житель Эстонии обнаружил неприятный сюрприз в упаковке риса, купленного в Rimi
Мужчина купил рис в Rimi, расположенном возле кинотеатра Coca-Cola Plaza в центре Таллинна. «Доброе утро! Такой милый гость. Купил вчера рис в магазине Rimi. Рис купил, а червячка получил бесплатно. Думаю, мне не стоит жаловаться», - шутит мужчина в Facebook.