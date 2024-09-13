В начале дня может быть непросто договориться даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Могут напоминать о себе какие-то давние проблемы, старые обиды. Из-за этого спокойный конструктивный разговор превращается в горячий спор, а то и обмен претензиями.
ГОРОСКОП ⟩ Что ждет каждый знак Зодиака в пятницу, 13-е?
Лучше отложить обсуждение любых важных вопросов до второй половины дня. Именно в это время проще будет достичь компромисса, найти решение, которое понравится всем. Чем ближе вечер, тем проще справляться со многими делами. К тому же в голову приходят отличные идеи, которые можно реализовать немедленно.
Овен
Если на этот день вы запланировали что-то сложное и важное, запаситесь терпением. Едва ли достичь нужного результата удастся быстро. Куда вероятнее, что придется предпринять несколько попыток, а также потратить некоторое время, объясняя своим союзникам и помощникам, чего же, собственно, вы от них хотите. Там, где речь не идет о делах и совместной работе, трудностей в общении не возникает. Друзья предлагают много интересного, интуиция подсказывает, что тянуть с ответом не стоит – лучше скорей согласиться.
Телец
Отличный день, подходящий для важных дел, ответственных встреч и судьбоносных решений. Вам нужно лишь несколько минут, чтобы правильно оценить неоднозначную ситуацию, разобраться в том, что для других оказалось слишком сложным. Возможны приятные сюрпризы, в том числе финансовые. Если вам хочется произвести на кого-то сильное впечатление, стоит встретиться с этим человеком сегодня. Вы обаятельны. Многие замечают это, хотят подружиться или познакомиться поближе. Не исключено начало романтической истории.
Близнецы
Удачный день, отлично подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы догадываетесь, что на пути к цели могут возникнуть трудности, но ничуть не пугаетесь этого. Наоборот, кажется интересным преодолеть преграды, решить проблемы, поставившие других в тупик. Ваш энтузиазм передается окружающим, многие готовы помочь. День подходит для решения финансовых вопросов. Ваша интуиция становится особенно острой, когда дело касается денег. Вы не тратите их напрасно, не рискуете, если этого можно избежать.
Рак
Начинается день очень удачно. Первая его половина будет не только плодотворной, но и приятной. Порой приходится заниматься чем-то сложным, но трудности не портят вам настроения. Если что-то не получается сразу, вы предпринимаете новые попытки, проявляете настойчивость и добиваетесь нужного результата. Вторая половина дня будет несколько сложнее, особенно для тех, кто запланировал на это время важные встречи. Прежде, чем обсуждать серьезные вопросы, убедитесь, что момент для этого благоприятный, а окружающие готовы вас выслушать.
Лев
Спокойный день. Он радует хотя бы тем, что можно никуда не торопиться: вы в любом случае успеете то, что запланировали, и даже больше. Удается найти ответы на вопросы, о которых вы много размышляли в последнее время. Часто это помогает определиться с планами на будущее. Возможны приятные известия издалека. У некоторых Львов будет возможность восстановить отношения с людьми, по которым представители знака в последнее время очень скучали. Вероятны денежные поступления. Едва ли они будут значительными, зато окажутся очень кстати: вы сделаете удачные покупки.
Дева
Начало дня благоприятно. В это время хорошо проходят деловые встречи, да и важные личные вопросы можно обсуждать, не опасаясь разногласий и недопонимания. Могут появиться новые идеи, касающиеся бизнеса. Реализовать их удастся не сразу. Стоит подождать, благоприятные обстоятельства складываются чуть позже. Вторая половина дня тоже будет неплохой, хоть и не столь плодотворной. Ничего важного на это время лучше не планировать. Вам не помешает небольшая пауза. Отдохните, отвлекитесь от дел, и вы сразу почувствуете себя бодрее.
Весы
Не спешите. День определенно не подходит для того, чтобы принимать решения на ходу или кардинально менять свою жизнь просто потому, что вам этого захотелось. Куда лучше будет проявить предусмотрительность и осторожность, особенно в деловой сфере. О многом нужно поговорить с близкими. Они готовы вас выслушать, но не всегда согласны с вашей точкой зрения. Старайтесь все обсуждения вести максимально спокойно, не допуская обмена претензиями и упреками. Нужны тактичность и деликатность, чтобы избежать обид, сохранить гармоничные отношения.
Скорпион
Важна разборчивость в контактах. Сегодня к вам тянутся странные люди, намерения которых не всегда понятны. Кто-то явно пытается завоевать вашу симпатию, кто-то настойчиво делает заманчивые предложения. Не всегда удается быстро составить верное впечатление о новых знакомых. Дайте себе немного времени, постарайтесь узнать побольше о тех, с кем имеете дело. Вы отлично справляетесь с решением организационных вопросов. Многие Скорпионы сегодня покажут окружающим, что способны не только трудиться самостоятельно, но и руководить другими.
Стрелец
Удачный день. Он отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Вы одинаково хорошо ладите и с новыми знакомыми, и с теми, с кем общаетесь уже много лет. Можно обсуждать вопросы, касающиеся совместной работы, общего бизнеса, сотрудничества. Достичь важных договоренностей будет нетрудно. День хорошо подходит для решения финансовых вопросов. Вы не тратите слишком много, но и не пытаетесь экономить абсолютно на всем. Поэтому многие покупки, даже спонтанные, оказываются удачными.
Козерог
Возможны неприятные происшествия, напряженные моменты в начале дня. Это не самое подходящее время для обсуждения серьезных вопросов: часто вам трудно правильно понять собеседников, да и они часто истолковывают ваши слова по-своему. Обо всем можно договориться, но это потребует немало времени. Вторая половина дня проходит гораздо благоприятнее и спокойнее. Это подходящее время для встреч с родственниками, друзьями и другими близкими людьми. Общение с ними вас порадует, вселит уверенность, которой в последнее время не хватало.
Водолей
Лучше не откладывать дела надолго: в первой половине дня справиться с ними будет гораздо проще, чем во второй. Утро дает шанс найти ответы на какие-то важные вопросы. Постарайтесь проявить наблюдательность, ничего не упустить из виду. Во второй половине дня могут возникнуть какие-то мелкие недоразумения. Не исключено, что из-за них придется изменить планы, перенести встречи, которых вы ждали с нетерпением. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным Водолеям. Это подходящее время для встречи с любимым человеком, важного разговора.
Рыбы
В начале дня возможны какие-то досадные недоразумения, мелкие проблемы, которые сравнительно быстро удается решить. В остальном же день благоприятен. Он обещает хорошие новости, какие-то важные открытия, а также интересные предложения, которые вы примете без долгих раздумий. Будет возможность пообщаться со старыми знакомыми. Они поделятся важной информацией, дадут отличные советы. Вечер – подходящее время для того, чтобы принимать решения, касающиеся семейных дел, планов, которые вы рассчитываете осуществить вместе с родственниками.