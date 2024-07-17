ДИАЛОГИ О П(Р)ОШЛОМ В самом центре Таллинна: «детишки» за тридцать вновь обсудили самые пикантные темы

Если на премьере шоу, которая состоялась в апреле, в Fort баре собралось около 60 человек, то в этот раз людей было еще больше, как и желающих вести диалог с ведущей Надеждой Зеленко на самые волнующие и пикантные темы.

Шоу анонсировано «для детишек» 30+. К этому возрасту у женщин и мужчин уже накоплен какой-то опыт в отношениях и сексуальной жизни.

В этот вечер публика пожелала более детально разобрать тему орального секса. Однако наиболее эмоциональным получилось обсуждение гостевого брака и отношений. Одно из правил вечера - «мы обсуждаем, но не осуждаем» - помогало сохранить атмосферу доверия и доброжелательности.

Участники, посетившие шоу во второй раз, отметили, что в этот раз было еще интереснее и круче.

Напомним, что авторский формат Надежды Зеленко «Диалоги о П(р)ОШЛОМ» - шоу «для детишек» 30+ является импровизационным и экспериментальным, поэтому каждый раз как первый. Следующий вечер «Диалогов о П(р)ОШЛОМ» состоится 17 августа.