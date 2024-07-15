ФОТО Кейт Миддлтон вручила награду победителю Уимблдона

Принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Она с большим удовольствием выполнила свою почетную миссию и вручила спортсменам их трофеи.

Фото: Stephen Lock

42-летняя Кейт вышла на Центральный корт после финала мужского одиночного разряда, чтобы вручить призы спортсменам в качестве покровительницы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Кейт занимает эту должность с 2016 года по поручению покойной королевы Елизаветы ІІ. Супруга принца Уильяма в последний раз вручала трофеи в мужском финале в прошлом году, где Алькарас также победил Джоковича.

Когда оба игрока принимали свои трофеи, они слегка поклонились Кейт. Она тепло пожала им руки, поздравила с победами и обменялась парой слов, вручая им престижные награды.

Фото: Stephen Lock

В этом году это второе публичное появление принцессы Уэльской на публике. На спортивном мероприятии принцесса Уэльская была одета в ярко-фиолетовое платье от британского бренда Safiyaa, которое она дополнила изящными лодочками Camilla Elphick. В завершение образа - одна из любимых сумок Кейт L.K. Bennett и аккуратные серьги Pariah.