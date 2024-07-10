Онкобольная Кейт Миддлтон расстроена решением принца Уильяма

Супруги Уэльские размышляют, куда должен пойти учиться их старший сын Джордж.

Будущий король Великобритании хочет, чтобы его первенец также учился в Итонском колледже, который в свое время посещали и Уильям, и его младший брат Гарри. Тогда это было нарушением давних монарших традиций, ведь король Карл III и его предки посещали школу-интернат Гордонстоун.

Впрочем, онкобольная принцесса Уэльская против решения мужа. Она не хочет отправлять Джорджа в школу-интернат для мальчиков, потому что над самой Кэтрин в свое время «ужасно издевались в ее первой школе-интернате».

«Для Кейт невыносима мысль о том, что Джордж может пройти через то, что пришлось пережить ей самой. Именно поэтому она страдает», - считает инсайдер издания.

Поэтому Уильям и его больная жена часами спорили, где должен учиться наследник престола.

Как известно, принцесса Уэльская посещала школу-интернат для девочек Даун Хаус в графстве Беркшир, из которой после издевательств она ушла в другое учебное заведение.

Кэтрин поступила в государственный Колледж Мальборо в графстве Уилтшир. Именно здесь она хотела бы, чтобы учился Джордж, которому 22 июля исполнится 11 лет.

Принц Уэльский начал обучение в Итоне в 1995 году и закончил в 2000 году. Стоимость обучения здесь составляет 53 398 фунтов стерлингов в год.