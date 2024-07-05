Известный эстонский музыкант разводится после 17 лет брака

Эверт Сундья в пятницу утром опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что его брак с Кадри Сундья распался.

«Объявление о новом жизненном этапе», - начинает музыкант. «С тяжестью на сердце, но все-таки с оптимистичным настроением мы с Кадри решили идти дальше по жизни порознь. Решение не было легким или поспешным и никак не умаляет важности последних 17 лет», - говорит Сундья.

«Наших троих дочерей мы, конечно, будем продолжать воспитывать вместе. Возможно, нам удастся сохранить гармонию», - добавляет он. У Сундья трое прекрасных дочерей: Роня, Роози Линда и Симона.

«Итоговый урок мог бы быть таким: жизнь и любовь сложнее, чем кажется в 20 с небольшим лет. Желаем всем нам красивых и здоровых отношений», - завершает музыкант свой пост и добавляет, что не хочет больше публично комментировать эту тему.