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РЕПОРТАЖ «Только зашел, а уже почти ста евро нет!» Жители Таллинна и гости столицы поделились впечатлениями от Õllesummer

Седа Дунгурова Константин Седнев
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Фото: Pilt videost

В среду, 3 июля, в Таллинне стартовал четырехдневный фестиваль Õllesummer, на который люди съехались не только с разных уголков Эстонии, но и с близлежащих стран. Кто-то посетил только один день фестиваля, пока другие отдыхали на Певческом поле все четыре дня. Но какие же впечатления остались у гостей Õllesummer и сколько денег им пришлось потратить на все это удовольствие? Смотрите видео!

Фестиваль произвел неизгладимое впечатление как на жителей Таллинна, так и на гостей столицы. «Очень много народу, вайб такой веселый, выступлений разных много и еда разнообразная», - делится Андрей.

Дмитрий рассказал, что живет в Латвии и ради такого мероприятия готов проехать триста километров, поскольку у них таких фестивалей нет. «Вчера очень хорошо отдохнули, мы были здесь до самого конца. Вообще прекрасно было! Потом сходили в другой район, там тоже было хорошо. Затем спустились в какой-то подвал, там тоже поют», - говорит он. 

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