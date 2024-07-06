РЕПОРТАЖ «Только зашел, а уже почти ста евро нет!» Жители Таллинна и гости столицы поделились впечатлениями от Õllesummer

В среду, 3 июля, в Таллинне стартовал четырехдневный фестиваль Õllesummer, на который люди съехались не только с разных уголков Эстонии, но и с близлежащих стран. Кто-то посетил только один день фестиваля, пока другие отдыхали на Певческом поле все четыре дня. Но какие же впечатления остались у гостей Õllesummer и сколько денег им пришлось потратить на все это удовольствие? Смотрите видео!