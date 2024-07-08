После смерти Анастасии Заворотнюк страницу актрисы в Instagram ведет ее семья. Время от времени там появляются посты: воспоминания о звезде, слова благодарности тем, кто помогал и поддерживал в трудные годы борьбы с онкологией, а также редкие фото Анастасии. Вчера, на сороковой день после кончины звезды «Моей прекрасной няни» ее родственники вновь вышли на связь с подписчиками страницы.
Семья Анастасии Заворотнюк вышла на связь и рассказала о редкой черте ее характера
При жизни Заворотнюк была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года актриса вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.
Вчера родственники Анастасии в новом посте отметили важное и редкое качество актрисы: она умела дарить много любви близким, коллегам и зрителями и буквально «обнимать своим невероятным теплом».
Сегодня сороковой день с момента ухода нашей Насти. Теперь ее душа начинает свой небесный путь. Отец Андрей во время панихиды напомнил, что самое главное, что нельзя отнять или прекратить, - это Любовь. Настя дарила очень много любви: своей семье, близким, коллегам, зрителям. Всех обнимала своим невероятным теплом. Это всегда было взаимно, ее любили и ценили все, кто соприкасался с ней в повседневной жизни или в работе. Этой любовью мы все с ней крепко связаны, и это уже навсегда. Вечная память тебе, Наша Любимая Настя»