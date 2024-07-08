Семья Анастасии Заворотнюк вышла на связь и рассказала о редкой черте ее характера

Сегодня сороковой день с момента ухода нашей Насти. Теперь ее душа начинает свой небесный путь. Отец Андрей во время панихиды напомнил, что самое главное, что нельзя отнять или прекратить, - это Любовь. Настя дарила очень много любви: своей семье, близким, коллегам, зрителям. Всех обнимала своим невероятным теплом. Это всегда было взаимно, ее любили и ценили все, кто соприкасался с ней в повседневной жизни или в работе. Этой любовью мы все с ней крепко связаны, и это уже навсегда. Вечная память тебе, Наша Любимая Настя»