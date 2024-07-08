55-летний Уилл Смит и его 52-летняя жена ждут рождения третьего ребенка

По крайней мере, так изданию Media Take Out утверждает инсайдер. Радостной новостью о пополнении в семье 55-летний Смит поделился на премьере нового фильма с его участием «Плохие парни: Все или ничего». Супруги якобы обратились к услугам суррогатного материнства.

«В Уилла и Джады родится еще один ребенок от суррогатной матери», - рассказывает инсайдер.

Что интересно, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит после разрыва до сих пор не вместе. Пара таким образом пытается спасти их брак. К слову, Джада ранее признавалась, что с 2016 года они с актером не живут вместе и не находятся в романтических отношениях, хотя официально супруги не разводились.

После откровений жены Уилл тоже прервал молчание: в интервью он рассыпался в комплиментах Джаде и признался, что ее публичное признание словно пробудило его после долгой «эмоциональной слепоты».

У пары есть двое взрослых детей - 26-летний Джейден и 23-летняя Уиллоу. Уилл Смит также имеет сына Трея от предыдущего брака.