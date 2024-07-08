Алла Пугачева с детьми переезжает из Кипра в Латвию

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, певица вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, и детьми покинула РФ и перебралась в Израиль.

После этого они некоторое время жили в кипрском городе Лимассоле. Сейчас сообщается, что Пугачева приняла решение переехать в Латвию. Она уже сняла дом в Юрмале и наняла охранника.

Первоначально она переедет только с детьми, а позже к ней присоединится муж.

Это не первый раз, когда семья проводит время в Юрмале. Последние несколько лет Алла Пугачева с супругом и детьми проводили на латвийском курорте летние месяцы.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева во время пребывания на Кипре почти не выходила из дома из-за проблем с сердцем.

По информации СМИ, певице трудно переносить жару. Вероятно, именно поэтому артистка едет в Латвию именно сейчас.