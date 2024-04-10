РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! В Таллинне отгремит концерт легендарной группы The Prodigy

Группа The Prodigy, представляющая электронную танцевальную музыку, образовалась в 1990 году. За 34 года на сцене музыканты дали сотни концертов по всему миру. Они заняли жанр «Big beat», который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы.

В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.

Самые популярные композиции коллектива - Charly, Everybody in the Place, One Love, No Good (Start the Dance), Voodoo People, Poison, Firestarter, Breathe, Smack My Bi*** Up.

Это будет первый концерт в Эстонии без Кита Флинта.

ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee разыгрывает билеты на концерт! Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook.

Билеты и дополнительную информацию ищите ЗДЕСЬ!