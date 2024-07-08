Украинская звезда Евровидения выпустит совместный трек с известной эстонской группой

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко, завоевала популярность благодаря своим остроумным текстам и мощной энергетике, сочетая в своем творчестве элементы хип-хопа и современной украинской культуры. В своей карьере она уже успела поработать с многими артистами, но видео с 5MIINUST стало сюрпризом для ее фанатов.

Видео Alyona Alyona с 5MIINUST мгновенно набрало большое количество просмотров и комментариев, среди которых много сообщений от иностранных поклонников. «О боже, да, да, да!» - восторженно пишет фанат. «Моя челюсть отвисла, когда я увидела 5MIINUST», - делится еще один. «Не может быть!» - радуется поклонница.