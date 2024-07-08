Украинская звезда Евровидения выпустит совместный трек с известной эстонской группой

Известная украинская рэперша Alyona Alyona вновь привлекла внимание своих поклонников и музыкальной общественности, выложив в своем TikTok аккаунте новое видео с эстонской группой 5MIINUST.
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Это сотрудничество обещает быть интересным и неожиданным, как намекнула сама артистка в подписи к видео: «Намечается что-то интересное».
@alyona.alyona.official Do u remember these guys? Something interesting is coming...🔥😏 @5MIINUST #alyonaalyona #eurovision2024 #ukraine #estonia ♬ оригінальний звук - Альона Альона
Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко, завоевала популярность благодаря своим остроумным текстам и мощной энергетике, сочетая в своем творчестве элементы хип-хопа и современной украинской культуры. В своей карьере она уже успела поработать с многими артистами, но видео с 5MIINUST стало сюрпризом для ее фанатов.
Видео Alyona Alyona с 5MIINUST мгновенно набрало большое количество просмотров и комментариев, среди которых много сообщений от иностранных поклонников. «О боже, да, да, да!» - восторженно пишет фанат. «Моя челюсть отвисла, когда я увидела 5MIINUST», - делится еще один. «Не может быть!» - радуется поклонница.