Финалист проекта «Х-фактор-9» певец Дмитрий Волканов в интервью Алине Доротюк стал в защиту Андрея Данилко, получившего массу критики из-за выступлений с русскоязычными хитами. Артист, который в свое время работал в коллективе Верки Сердючки и ушел оттуда ради сольной карьеры, добавил, что был на концерте, который потом получил массу критики, передают Fakty.
«Можно петь на русском»: украинский певец встал на защиту Данилко
«Я видел своими глазами, как те люди, которые оставляли все эти комментарии, до последней песни стояли и танцевали. Но потом включили "больших патриотов", - сказал певец. - Пришли домой и давай писать вот эту х*рню. Языковая тема для меня болезненна, ведь мой родной Бердянск был русскоязычным городом. Я учился в русскоязычной школе, говорили на русском мои родители. Все это было».
По мнению Волканова, можно лгать в вышиванке и спокойно воровать деньги, приведя в пример депутатов.
«Можно петь на русском и собирать огромные суммы в помощь ВСУ. Язык - способ коммуникации. А эти деньги в то же время помогают армии», - считает артист.