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«Можно петь на русском»: украинский певец встал на защиту Данилко

Limon.ee
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Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне.
Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Финалист проекта «Х-фактор-9» певец Дмитрий Волканов в интервью Алине Доротюк стал в защиту Андрея Данилко, получившего массу критики из-за выступлений с русскоязычными хитами. Артист, который в свое время работал в коллективе Верки Сердючки и ушел оттуда ради сольной карьеры, добавил, что был на концерте, который потом получил массу критики, передают Fakty.

«Я видел своими глазами, как те люди, которые оставляли все эти комментарии, до последней песни стояли и танцевали. Но потом включили "больших патриотов", - сказал певец. - Пришли домой и давай писать вот эту х*рню. Языковая тема для меня болезненна, ведь мой родной Бердянск был русскоязычным городом. Я учился в русскоязычной школе, говорили на русском мои родители. Все это было».

По мнению Волканова, можно лгать в вышиванке и спокойно воровать деньги, приведя в пример депутатов.

«Можно петь на русском и собирать огромные суммы в помощь ВСУ. Язык - способ коммуникации. А эти деньги в то же время помогают армии», - считает артист.

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