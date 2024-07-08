«Можно петь на русском»: украинский певец встал на защиту Данилко

«Я видел своими глазами, как те люди, которые оставляли все эти комментарии, до последней песни стояли и танцевали. Но потом включили "больших патриотов", - сказал певец. - Пришли домой и давай писать вот эту х*рню. Языковая тема для меня болезненна, ведь мой родной Бердянск был русскоязычным городом. Я учился в русскоязычной школе, говорили на русском мои родители. Все это было».