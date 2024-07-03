ВИДЕО «Парень насмотрелся ралли!» Внимание водителя привлекла необычная ситуация на столичной дороге

В Facebook группе Eestlased Tallinnas и Nõmmekad опубликовали короткое видео, демонстрирующее необычную ситуацию на дороге в Таллинне. Внимательный водитель заметил, как у автомобиля другого участника движения болталась шина.

«Печальная картина. Он ломает диск и колесную арку», - заметил кто-то в комментариях. «Вот уж "умник" за рулем», - подметил другой. «Парень насмотрелся ралли и произвел свои расчеты... до дома недалеко, и с точки зрения экономии времени, лучше доехать до финиша на спущенной шине, чем менять ее перед финишем», - шутят в соцсетях.

Между шутками один из пользователей признается, что у него самого несколько раз возникала необходимость продолжать движение со спущенной шиной. «Хуже, когда без инстинкта самосохранения начинают менять левую шину на трассе и погибают... лучше уж пожертвовать шиной и ехать дальше, чем при ее замене попасть под колеса».