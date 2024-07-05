В честь Тейлор Свифт переименуют город в Европе

Во вторник, 2 июля, мэр Гельзенкирхен Карин Велге одобрила временное переименование города накануне трех шоу звезды Eras Tour, которые состоятся 17, 18 и 19 июля. Эту идею предложила фанатка Свифт Алешани Вестхофф, подготовившая соответствующую петицию.

«Это отличная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен», - ответила Велге.

Маркус Швардтманн, руководитель отдела по связям с общественностью Гельзенкирхена, также подтвердил, что город «в ближайшие дни установит много других знаков в многолюдных местах города».

«Как глава города я, конечно, очень рада, что Тейлор Свифт, сейчас самая успешная певица в мире, будет трижды выступать в Гельзенкирхене, поэтому к нашему городу снова будет привлечено международное внимание», - поделилась Велге.

Вместе со сменой названия в городе произойдут другие изменения, вдохновленные Свифт, в частности «трамвай Taylor Swift» от Bogestra - местного общественного транспорта в городе - и камень, который будет добавлен на городской Аллее Славы. Ближе к дате шоу также состоится «большая вечеринка Тейлор Свифт под открытым небом».