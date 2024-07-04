Вечером, 4 июля, на Певческом поле в Таллинне выступает украинская певица Светлана Лобода. Концерт проходит в рамках фестиваля Õllesummer. Мы публикуем первые кадры этого яркого шоу в реальном времени, галерея будет обновляться!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Лобода на Певческом поле в Таллинне: смотрите, сколько народу пришло на яркое шоу!
Светлана Лобода известна своими харизматичными шоу, и ее концерт в Таллинне не стал исключением. Представление с яркими костюмами и впечатляющими визуальными эффектами в самом разгаре.
Украинская суперзвезда Лобода прибыла в Таллинн на частном самолете в среду вечером, за сутки до своего выступления на фестивале Õllesummer. За это время артистка успела отдохнуть, прогуляться по Старому городу и как следует подготовиться к выступлению.
Светлана начала концерт с опозданием и открыла вечер своей знаменитой песней: «Superstar». Важно отметить, что Лобода поет на двух языках.
Артистка вышла на сцену в облегающем черном открытом боди, украшенном сверкающими камнями, что добавило ее образу еще больше блеска и элегантности. Несмотря на то, что у Лободы сломана рука, она демонстрирует невероятную энергию и профессионализм, отжигая на полную и показывая, что для настоящего артиста нет преград.
«Заряжаемся друг от друга, поэтому радуем друг друга хорошей музыкой, классной энергией и идем только вперед!», - сказала певица вначале своего выступления.
Смотрите видео с концерта Светланы Лободы!