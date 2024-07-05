В субботу, 6 июля, начинается месяц Металлической Козы. Она миролюбива, спокойна и любит создавать уют вокруг себя. Китайский астролог, феншуй-консультант Ольга Кирну рассказала, что после активного месяца Лошади люди слегка успокоятся, замедлятся и будут наслаждаться моментом. Не будет никаких столкновений и борьбы.
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ПЕРЕМЕНЫ С 6 ЧИСЛА ⟩ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты июля
Автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. По словам специалиста, июль ожидается незабываемый.