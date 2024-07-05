ПЕРЕМЕНЫ С 6 ЧИСЛА Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты июля

«В небесном стволе месяца находится Металл Инь - образ украшения, мелких деталей. Соответственно, я рекомендую в этом месяце посвятить время детализации, наведению порядка в процессах: работа, дом, быт. Может, вы давно хотели навести порядок в альбомах с семейными фотографиями либо перебрать все свои украшения, а может привести в порядок и разобрать документы или учебные материалы. Пришло отличное время для этого», - говорит астролог.