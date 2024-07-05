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ПЕРЕМЕНЫ С 6 ЧИСЛА Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты июля

Limon.ee
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Ольга Кирну.
Ольга Кирну. Фото: личный архив.

В субботу, 6 июля, начинается месяц Металлической Козы. Она миролюбива, спокойна и любит создавать уют вокруг себя. Китайский астролог, феншуй-консультант Ольга Кирну рассказала, что после активного месяца Лошади люди слегка успокоятся, замедлятся и будут наслаждаться моментом. Не будет никаких столкновений и борьбы.

Автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. По словам специалиста, июль ожидается незабываемый.

«В небесном стволе месяца находится Металл Инь - образ украшения, мелких деталей. Соответственно, я рекомендую в этом месяце посвятить время детализации, наведению порядка в процессах: работа, дом, быт. Может, вы давно хотели навести порядок в альбомах с семейными фотографиями либо перебрать все свои украшения, а может привести в порядок и разобрать документы или учебные материалы. Пришло отличное время для этого», - говорит астролог.

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