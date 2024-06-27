Принц Гарри и Меган Маркл отчаянно пытаются помириться с Кейт Миддлтон

Герцоги Сассекские пытаются восстановить отношения с принцессой Уэльской в надежде раз и навсегда закопать топор войны.

Последний раз Гарри видел жену старшего брата на коронации отца в мае 2023 года. А Меган Маркл в Лондоне в последний раз была на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Последние годы между семьями Уэльских и Сассекских царит серьезная вражда.

Однако после того, как в марте 2024 года Кейт Миддлтон обнародовала миру свой диагноз рак, Гарри и Меган, как сообщается, очень захотели с ней связаться.

«Меган отчаянно стремится показать себя большим человеком и положить конец этой вражде между ними - выглядеть как некий королевский спаситель, что только повысит ее имидж», - рассказал источник.

«Когда Кейт вернется к работе, они надеются, что это спровоцирует перемирие с ней и Уильямом, а также с королем», - добавил инсайдер.

Гарри и Маркл в напряжении с королевской семьей с тех пор, как они оставили королевские обязанности и переехали в США.

Вскоре после того, как они поселились в Монтесито, Калифорния, пара подписала контракты для серии документальных проектов, которые рассказали о жизни в стенах Букингемского дворца.