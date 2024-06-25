Настоящий эстонский Dvizh! Таллиннский фанаты Макса Коржа устраивают традиционное препати

За день до концерта Макса Коржа в Таллинне, который состоится уже в эту субботу, 29 июня, на A. Le Coq Arena, в клубе Helitehas пройдет традиционная препати Dvizh. Организаторы таллиннского «Движа» обещают спеть все хиты Макса Коржа, поиграть на гитаре и не только, а также устроить настоящий рэйв!

Стоимость обычных билетов составляет 10 евро для самых быстрых, позже - 15 евро. VIP-билеты обойдутся в 20-25 евро.

История «Движа» началась в 2017 году. Вечеринку назвали Dvizh, в соцсетях создали чат для сбора, а выступать позвали Селебриума - концертного диджея Макса Коржа. На вечеринку пришли 150 человек. Мероприятие закончилось, а чат Dvizh остался. Туда продолжали добавляться люди. Так возникла идея провести фан-сходки в других городах.

«В 2017 году масштаб концертов Макса сильно увеличился, но сократилось их количество. Получилось, что людей, объединенных музыкой Макса, становилось все больше, но поводов для их сбора - меньше. Идея состояла в том, чтобы не ждать концерта, а собираться тусить на квартирах, в клубах», - говорит один из создателей «Движа».

Сейчас «Движ» есть примерно в 20 городах. Люди делают вечеринки (это называется «Dvizh-туса»), ходят в походы с палатками («Dvizh-лагерь»), или ездят все вместе на автобусах в другие города («Dvizh-тур»), причем, уже не обязательно на концерт.

Можно сказать, у фанатов Макса Коржа теперь есть собственный тур на тех же площадках, которые несколько лет назад собирал сам артист.