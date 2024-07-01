ВИДЕО «Самый милый»: Пэрис Хилтон показала первые шаги сына

Американская светская львица Пэрис Хилтон показала первые шаги своего первенца Феникса. Семейное видео знаменитость опубликовала в Instagram.

На кадрах можно увидеть годовалого Феникса, который шагает по комнате, держа за руку своего папу, венчурного капиталиста Картера Реума. Малыш одет в костюмчик и забавную шапочку.

«Вскоре маленькая Лондон будет следовать за своим старшим братом», «Я вас всех так люблю», «О, маленький Фини. Он самый милый», - реагируют подписчики Пэрис на новое видео ее первенца.

Маленькой Лондон, которая родилась в ноябре 2023 года, на видео не было. Ранее фанаты Пэрис Хилтон беспокоились, почему она не показывает второго ребенка, а выкладывает фото только с сыном, однако недавно Пэрис наконец показала лицо дочери.

Двое наследников Хилтон и Реума родились с помощью суррогатных матерей. Феникс появился на свет в начале 2023 года, а Лондон - в конце того же года.