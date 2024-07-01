Фестиваль Вайкуле под угрозой срыва, а Примадонне нехорошо?

Еженедельная рубрика RUS TVNET «Звездные страсти» обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние семь дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Алле Пугачевой нехорошо?

С такими заголовками на этой неделе появились статьи в пропагандистских российских желтых СМИ. Портал Popcake.tv рассуждает о том, что Алла Борисовна ранее вела довольно активный образ жизни, но сейчас она живет на Кипре.

Издание со ссылкой на анонимный источник пишет, что Примадонне нехорошо и она плохо переносит зарубежный климат: «На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем "гнезде". Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару».

Подобные слухи появляются не в первый раз. Несколько лет подряд Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри летом прилетают в Латвию, где в августе у юмориста тур по городам. А значит, есть вероятность, что звездная чета скоро появится на улицах Юрмалы. Может быть, даже навестит свою подругу Лайму Вайкуле и посетит ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024.

Алла Пугачева на фестивале в Юрмале Фото: Rus TVNET

Laima Rendezvous Jūrmala 2024 под угрозой срыва?