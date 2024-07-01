ВИДЕО Жители Эстонии поделились своими эмоциями от концерта Коржа: «Два парня психанули и справили нужду у забора»

В минувшую субботу, 29 июля, в Таллинне прогремел концерт Макса Коржа. Поклонники творчества белорусского певца съехались со всей Европы в Эстонии, чтобы насладится не только выступлением кумира, но и своей ни на что не похожей атмосферой, которая царит на концертах Коржа. И хотя подобные мероприятия в основном приносят удовольствия, всегда есть вещи, которые могут испортить все впечатление. Портал Limon.ee решил узнать у посетивших концерт жителей Таллинна, что им все-таки понравилось на мероприятии, а что можно было бы сделать иначе.