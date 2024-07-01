Июнь - месяц, когда мир с еще большим уважением и поддержкой относится к ЛГБТ+ сообществу. Провожая месяц гордости, мы решили обратиться к важной и личной теме, а именно поговорить с человеком, совершившим гендерный переход и поделиться его уникальной историей.
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Житель Эстонии откровенно рассказал о том, как сменил пол: «Всегда знал, что я парень»
Смена пола - поистине непростое и важное решение, часто вызывающее недопонимание или даже осуждение со стороны общества. Во избежание этого, наш собеседник пожелал остаться анонимным. Однако для ясности назовем его Никита. Молодой человек откровенно рассказал о своем опыте, начиная от принятия своего истинного «я» до преодоления как внутренних, так и внешних трудностей.