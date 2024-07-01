Наследством Пабло Эскобара: колумбийские власти борются с «кокаиновыми» бегемотами

Спустя 31 год после смерти наркобарона Пабло Эскобара колумбийские военные мобилизуются, чтобы уничтожить угрозу, связанную с торговлей кокаином, которую он создал, но на этот раз в центре их внимания не дилеры и убийцы, а бегемоты-изгои.

Эскобар создал огромное частное поместье под названием Hacienda Napoles, расположенное на полпути между Медельином и Боготой, столицей Колумбии. Именно здесь было создано его токсичное экологическое наследие, которое влияет на Колумбию и сегодня.

На разросшемся ранчо имелась собственная взлетно-посадочная полоса, коррида на 1000 мест, тематический «парк динозавров» и зоопарк с контрабандными экзотическими животными, включая зебр, жирафов, слонов и четырех бегемотов - трех самок и огромного самца по кличке Пепе.

После смерти Эскобара в перестрелке на крыше в 1993 году большинство животных из его зоопарка погибли или были переселены властями, но бегемотов это не коснулось. Их размеры и агрессивный характер сделали практически невозможным их отлов и возвращение на родину. В то же время защитники природы выступали против их истребления.

В условиях отсутствия естественных хищников, изобилия пищи и стабильного климата с большим количеством дождей - идеальных условий для размножения бегемотов - их численность быстро росла. К 2009 году из первоначальных четырех особей их стало 27. Сегодня, по оценкам колумбийских властей, их численность превышает 169 особей - это самая большая популяция бегемотов за пределами Африки.

Экологическая угроза, которую эти гигантские всеядные животные представляют для местной экосистемы, огромна. Они поедают огромное количество травы - один бегемот может съедать до 37 килограммов в день - и выбрасывают до шести килограммов отходов в реки и водотоки Колумбии.

Планы перевезти 70 бегемотов в заповедники в Мексике и Индии в прошлом году провалились из-за задержек с получением необходимых разрешений.

Программа стерилизации Колумбийского агентства по охране окружающей среды застопорилась, когда усыпленный бегемот, направлявшийся на кастрацию, оказался настолько тяжелым, что военный вертолет, перевозивший его, перегрелся и едва не разбился.

Колумбийские власти признают, что ни одна мера не поможет им справиться с бегемотами, но борьба продолжается.