Трудно будет сохранять самообладание в первой половине дня. Эмоции переполняют даже тех, кто обычно спокоен. Легко поддаться мимолетным желаниям, наделать глупостей или сгоряча сказать то, о чем позже придется жалеть. К серьезным проблемам это не приводит, но напряженные моменты все же не исключены.
ГОРОСКОП НА 2 ИЮЛЯ ⟩ У Овнов могут появится новые планы, а у Близнецов день необдуманных поступков
Но все быстро уладится. С приближением вечера настроение улучшается, появляется все больше поводов для радости. Вероятны хорошие новости, да и необычные предложения не исключены. Многим удается определиться с планами на будущее. Такие люди чувствуют себя гораздо увереннее.
Овен
Начните день с дел, с которыми можете справиться самостоятельно. Договориться с кем-то о сотрудничестве может быть трудновато, потому что люди не всегда понимают вас правильно, а разъяснения отнимают слишком много времени. Высок творческий потенциал, вы вдохновенно импровизируете, находите новые пути к цели. Вторая половина дня куда лучше подходит для общения. Особенно радуют встречи в неформальной обстановке. Можно повидаться с теми, с кем вы когда-то вместе учились или работали. Найдутся интересные темы для разговора, да и новые планы могут появиться.
Телец
День отличный. Он может принести приятные события, открыть новые возможности, но вы чаще обращаете внимание на незначительные трудности, мелкие победы, чем на успехи, которых удается достичь. Не зацикливайтесь на плохом; чем оптимистичнее вы настроены, тем большего можете добиться. Это подходящий день для общения с теми, с кем вы долго старались найти общий язык, но никак не могли. Вы поймете, чего ждут эти люди, и быстро найдете к ним подход. Отношения, которые прежде были чисто деловыми, станут менее формальными, а чуть позже примут дружеский характер.
Близнецы
День необдуманных поступков. Многие Близнецы сегодня склонны поддаваться мимолетным порывам, говорить и делать первое, что приходит им в голову. Для кого-то другого это могло бы обернуться неприятностями, но представителям знака везет, и они только веселятся. Не всегда удается завершить начатые дела, вовремя завершить запланированное. Чаще всего вам просто не хватает терпения, чтобы добиться нужного результата. Вероятны необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Вы часто замечаете что-то хорошее в людях, которые прежде никому не нравились. Чуть позже окружающие признают, что вы были правы.
Рак
Не лучший день для саркастических замечаний и шуток, которые могут показаться обидными. Вы не всегда чувствительны к чужим переживаниям, можете обидеть кого-то из близких, даже не желая этого. Настройтесь на миролюбивый лад, и вы увидите, что многие готовы пойти вам навстречу. Можно вернуться к делам, которые вы когда-то отложили, сочтя слишком трудными. Окажется, что добиться нужного результата можно быстро, а рядом есть человек, готовый в этом помочь. Вечером будет возможность пообщаться со старыми друзьями.
Лев
Не беспокойтесь по пустякам в начале дня. Утро будет не самым простым, особенно для впечатлительных Львов. Может казаться, что абсолютно все идет не так. Но вряд ли это будет продолжаться долго; уже к полудню вы заметите перемены к лучшему. Порадуют удачные совпадения, появятся новые идеи, касающиеся работы. Чем ближе вечер, тем больше вас радует общение со старыми друзьями и другими близкими людьми. В это время хорошо принимать гостей, можно устраивать домашние праздники, импровизированные вечеринки. Все отлично проведут время, вы будете довольны.
Дева
Спокойный приятный день, отлично подходящий для того, чтобы заниматься чем-то полезным. Рабочие задачи не кажутся особенно сложными, справляетесь вы с ними отлично. Многие Девы раньше представителей других знаков узнают что-то важное, и эта информация позволит им оставить соперников далеко позади. Возможны удачные совпадения, необычные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Наверняка порадуют встречи со старыми знакомыми. Вторая половина дня подходит для планирования долгосрочных поездок.
Весы
Отличный день. Будет шанс сделать то, что вы задумали давным-давно. Вы предпочитаете не следовать чужому примеру, а что-то придумывать самостоятельно, искать свой путь к цели. Многим нравится ваш подход к делам, поэтому в союзниках и помощниках наверняка не будет недостатка. Вероятны какие-то необычные, но очень интересные события, удивительные совпадения. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг; есть шанс заметить нечто важное. Вторая половина дня подходит для общения с людьми, которые вам особенно дороги. Не исключено начало романтических историй.
Скорпион
Постарайтесь не переживать по пустякам утром. Это не самое спокойное время. Что-то может пойти не по плану, не исключены и разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Уже к полудню станет ясно, что перемены к лучшему не за горами. А чуть позже вы поймете, что нужно предпринять, чтобы быстрее добиться цели. Вечер – отличное время для общения с самыми разными людьми. Вы ко многим находите подход. Интуиция часто помогает догадаться, чего ждут от вас окружающие. Возможны необычные встречи.
Стрелец
Не откладывай надолго важные дела и серьезные разговоры. Первая половина этого дня может быть очень плодотворной. Если вы поведете себя правильно, но найдете ответы на вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. Позже могут возникнуть какие-то преграды на пути, не исключены задержки в делах. Порой нарушаются важные договоренности. Все это заставляет нервничать. Но серьезной причины для переживаний нет. Вы наверняка сможете осуществить все, что задумали. Близкие поддержат во всем, не позволят усомниться в успехе.
Козерог
Не самый простой день с точки зрения общения. Порой кажется, что окружающие специально испытывают ваше терпение. Часто оказывается проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Исключением тут являются люди, которых вы знаете очень давно. Найти общий язык с ними можно достаточно быстро. Вы отлично справляетесь с любыми делами, требующими творческого подхода, изобретательности, необычного взгляда на вещи. Ваши оригинальные идеи хороши, а смелые эксперименты часто оказываются удачными.
Водолей
Начинается день отлично. Утро подходит для важных встреч, обсуждения серьезных вопросов. Можно напомнить о себе старым знакомым, с которыми вы давно хотели восстановить связь, но почему-то не решались. Вероятны хорошие новости издалека. Позже появятся новые дела, задачи, требующие внимания. Не исключено, что придется отложить какие-то запланированные развлечения, поездки и встречи, чтобы решить неожиданно возникшие проблемы. Вы со всем отлично справитесь. Близкие помогут и поддержат, возьмут на себя часть ваших забот.
Рыбы
Старайтесь не переживать из-за мелочей в первой половине дня. Это не самое легкое время, но все же неплохое. Вероятны неожиданные новости. Не поленитесь проверить полученную информацию: возможно, кто-то вводит вас в заблуждение, вовсе этого не желая. Дела, требующие сосредоточенности, внимания к мелочам, даются труднее, чем обычно. Вторая половина дня радует приятными встречами. Хорошо проходят деловые переговоры. Можно обсуждать какие-то важные вопросы личного характера. Наверняка найдется решение, которое понравится всем.