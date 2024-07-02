ГОРОСКОП НА 2 ИЮЛЯ У Овнов могут появится новые планы, а у Близнецов день необдуманных поступков

Близнецы

День необдуманных поступков. Многие Близнецы сегодня склонны поддаваться мимолетным порывам, говорить и делать первое, что приходит им в голову. Для кого-то другого это могло бы обернуться неприятностями, но представителям знака везет, и они только веселятся. Не всегда удается завершить начатые дела, вовремя завершить запланированное. Чаще всего вам просто не хватает терпения, чтобы добиться нужного результата. Вероятны необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Вы часто замечаете что-то хорошее в людях, которые прежде никому не нравились. Чуть позже окружающие признают, что вы были правы.

Рак

Не лучший день для саркастических замечаний и шуток, которые могут показаться обидными. Вы не всегда чувствительны к чужим переживаниям, можете обидеть кого-то из близких, даже не желая этого. Настройтесь на миролюбивый лад, и вы увидите, что многие готовы пойти вам навстречу. Можно вернуться к делам, которые вы когда-то отложили, сочтя слишком трудными. Окажется, что добиться нужного результата можно быстро, а рядом есть человек, готовый в этом помочь. Вечером будет возможность пообщаться со старыми друзьями.

Лев