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Фото и видео Онкобольная Кейт Миддлтон появилась на Trooping the Colour

Limon.ee
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Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: WPA-Pool/SIPA

Это первое официальное появление принцессы за почти полгода. Последний раз она посещала рождественскую службу 25 декабря 2023 года.

Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping the Colour впервые после того, как в марте 2024 года объявила о своей борьбе с раком. Об этом пишет People.

Принцессу Уэльскую сфотографировали в Лондоне, когда она направлялась на церемонию в машине со своим мужем принцем Уильямом и детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Онкобольная Кэтрин сидела у окна в авто. Для первого публичного появления за последние полгода она выбрала светлый наряд от Дженни Пакхэм, который дополнила шляпкой от Филиппа Трейси. Волосы монаршей персоны были собраны в аккуратную прическу.

Тем временем принц Уильям появился в униформе на ежегодном параде короля.

Появление принцессы Уэльской на Trooping the Color состоялось после того, как она объявила миру о борьбе с онкологией, тип которой до сих пор неизвестен публике. Последний раз мама троих детей посещала рождественскую службу 25 декабря 2023 года. После этого она лишь была замечена папарацци на рынке с мужем и в авто с мамой Кэрол Миддлтон.

В этом году на параде короля Карла III появились 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Ранее инсайдеры рассказывали, что Кейт Миддлтон появится на Trooping the Colour только при условии, что ей позволят врачи. Поэтому, судя по всему, будущая королева Великобритании выздоравливает.

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