Фото и видео Онкобольная Кейт Миддлтон появилась на Trooping the Colour

Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping the Colour впервые после того, как в марте 2024 года объявила о своей борьбе с раком. Об этом пишет People.

Принцессу Уэльскую сфотографировали в Лондоне, когда она направлялась на церемонию в машине со своим мужем принцем Уильямом и детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Онкобольная Кэтрин сидела у окна в авто. Для первого публичного появления за последние полгода она выбрала светлый наряд от Дженни Пакхэм, который дополнила шляпкой от Филиппа Трейси. Волосы монаршей персоны были собраны в аккуратную прическу.

Тем временем принц Уильям появился в униформе на ежегодном параде короля.

Появление принцессы Уэльской на Trooping the Color состоялось после того, как она объявила миру о борьбе с онкологией, тип которой до сих пор неизвестен публике. Последний раз мама троих детей посещала рождественскую службу 25 декабря 2023 года. После этого она лишь была замечена папарацци на рынке с мужем и в авто с мамой Кэрол Миддлтон.

В этом году на параде короля Карла III появились 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Ранее инсайдеры рассказывали, что Кейт Миддлтон появится на Trooping the Colour только при условии, что ей позволят врачи. Поэтому, судя по всему, будущая королева Великобритании выздоравливает.