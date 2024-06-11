ФОТО «Холостяк» Эммануэль Одэх женился

В октябре прошлого года, когда Эммануэль участвовал в шоу Ma näen su häält, он отметил в видеоинтервью для Elu24, что его узнают и просят сделать с ним фото. «Меня узнает многие! Везде, куда бы я ни пошел... Когда эстонцы просят у тебя сфотографироваться с ними и говорят с тобой, то ты стал успешным человеком», - говорил он тогда, добавив, что наслаждается этим.