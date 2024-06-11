Эммануэль Тестимони Одэх женился на своей нигерийской возлюбленной.
ФОТО ⟩ «Холостяк» Эммануэль Одэх женился
Участник реалити-шоу «Холостяк» и борец за сердце Бригитте Сюзанне Хунт, Эммануэль Тестимони Одэх, делится в социальных сетях радостной новостью: он женился.
«Чего я лишился??» - шутят под фотографией, опубликованной на Instagram. «Опа, Ману стал мужчиной» - прокомментировал другой.
На странице Эммануэля в социальных сетях также появились красивые фотографии, где он позирует с супругой в традиционной нигерийской одежде. «Мистер и миссис Одэх», - пишет Эммануэль.
В октябре прошлого года, когда Эммануэль участвовал в шоу Ma näen su häält, он отметил в видеоинтервью для Elu24, что его узнают и просят сделать с ним фото. «Меня узнает многие! Везде, куда бы я ни пошел... Когда эстонцы просят у тебя сфотографироваться с ними и говорят с тобой, то ты стал успешным человеком», - говорил он тогда, добавив, что наслаждается этим.
На вопрос, чем он занимается в повседневной жизни, он ответил тогда, что многим. «Иногда я актер, потом модель, потом стендап-комик... все в движении!»