В начале дня появляется много хороших идей. Не всегда их можно реализовать немедленно, но чуть позже вы обязательно вернетесь к тому, что задумали. Будет и шанс получить какую-то полезную информацию, раньше других узнать нечто важное. Правда, для этого придется проявить наблюдательность и разобраться в сложном вопросе: просто так ценные сведения не добыть. Вторая половина дня будет наполнена полезными делами, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 10 ИЮНЯ ⟩ Тельцов ждет плодотворный день, а Козерогам стоит погрузиться в творчество
Овен
День не самый простой, но достаточно удачный. Если вы сохраните самообладание, то отлично справитесь со сложными делами, добьетесь даже большего, чем ожидали. Чаще обычного приходится искать подход к разным людям, догадываться, что на душе у окружающих. Это лучше получается у Овнов, обладающих богатым жизненным опытом. Остальным представителям знака стоит полагаться на интуицию. Лучше не спешить с решениями, касающимися финансов и имущества. Необдуманные покупки редко оказываются удачными, возможны напрасные расходы.
Телец
Отличный плодотворный день, как нельзя лучше подходящий для полезных дел. Вы можете справиться с тем, что прежде не получалось, успешно завершить начатое давным-давно. Легко найти союзников; часто ваши идеи поддерживают люди, от которых вы этого совсем не ожидали. Удачно проходят переговоры, касающиеся работы и бизнеса. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве. День благоприятен для творчества и учебы. Вы изобретательны, часто придумываете то, что другим и в голову бы не пришло. Некоторые представители знака обнаруживают у себя таланты, о которых прежде не догадывались.
Близнецы
Старайтесь реально смотреть на вещи. Сейчас не время фантазировать и строить иллюзии, какими бы заманчивыми они ни были. Полезно будет вернуться к каким-то старым проблемам; сейчас вы наверняка найдете их решение. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Будет возможность укрепить деловые связи и личные отношения. Вы искренне интересуетесь делами окружающих, и это оказывается очень кстати. Вторая половина дня подходит для того, чтобы поговорить о прошлом. Удастся разобраться в неоднозначных ситуациях, расстаться со старыми обидами.
Рак
Благоприятный день для общения. Будет возможность поговорить с очень разными людьми и получить массу полезной информации. Некоторые Раки смогут помириться с теми, с кем были в ссоре; настроение сразу улучшится. Вы хорошо справляетесь с делами, когда точно знаете, какой результат должны получить. Решение абстрактных задач не вдохновляет, вы беретесь за них без энтузиазма, но и тут справляетесь неплохо. Вероятны необычные происшествия, совпадения, которые помогут вам на многие вещи взглянуть по-новому. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни.
Лев
Старайтесь не нервничать по пустякам. Сегодня не все будет идти по плану, но серьезных проблем не возникнет, если вы сохраните самообладание. Старайтесь проверять всю поступающую информацию. Есть опасность, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Важной будет поддержка близких. Во многом благодаря ей вы без сомнений возьметесь за сложное дело и быстро добьетесь в нем успеха. Вторая половина дня – благоприятное время для поездок и прогулок. Полезно будет сменить обстановку, внести в жизнь нечто новое. Настроение сразу улучшится, а чуть позже появятся отличные идеи.
Дева
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня благоприятна, и стоит провести ее плодотворно. Если вы не станете тратить время напрасно, то справитесь с делами, которые прежде не удавалось довести до конца. Вероятны успешные деловые переговоры. Со временем влияние позитивных тенденций снижается. Наступает благоприятное время для отдыха. Радует общение с близкими. Часто они находят способ поднять вам настроение, вдохновляют или подсказывают, куда двигаться дальше. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.
Весы
Вероятны трудности в общении, не всегда легко найти общий язык с окружающими, порой даже близкие понимают вас неправильно. Возможны недоразумения, странные происшествия, которые заставят поволноваться. Но если вы сосредоточитесь на полезных делах, то сможете добиться в них успеха. Будет шанс решить финансовые вопросы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обсуждать будущие покупки. Можно без всякой спешки рассмотреть несколько вариантов и сделать выбор, сожалеть о котором не придется.
Скорпион
Отличный плодотворный день, который дает шанс решить сразу несколько сложных задач. Это потребует решительных действий, но вы к ним готовы, проявляете завидную целеустремленность и настойчивость. Некоторые Скорпионы найдут неожиданное применение своим знаниям и талантам. Возможно удачное урегулирование давних конфликтов. К вашему мнению готовы прислушаться те, кто прежде его игнорировал. Не исключено начало сотрудничества, которое принесет много пользы. Гармонично складываются отношения с близкими, не будет поводов для разногласий и споров.
Стрелец
Не стройте иллюзий. Сегодня успех во многом зависит от того, насколько реалистично вы смотрите на вещи, объективно ли оцениваете ситуацию. Будьте настороже, не позволяйте людям, которые щедро раздают обещания, воспользоваться вашей доверчивостью. День подходит для общения с близкими, обсуждения общих дел и планов. Вторая половина дня – благоприятное время для романтических свиданий. Они могут быть необычными, и потому запоминающимися. Будет шанс найти ключ к сердцу человека, который давно вам небезразличен.
Козерог
Вы так заняты собственными делами, что часто не замечаете происходящего вокруг. Иногда именно это и мешает достичь поставленных целей: вы просто не видите открывающихся возможностей, игнорируете чужие идеи, которые могут оказаться лучше ваших. Многим Козерогам сегодня пригодился бы опыт других людей. Подумайте, кто может дать вам хороший совет. День очень благоприятен для творчества. Появляются необычные идеи, вы не упускаете возможности реализовать их. Можно начинать учебу. Даже в тех дисциплинах, которые прежде не давались, вы быстро добьетесь первых успехов.
Водолей
Старайтесь сохранять спокойствие и относиться к происходящему философски. Это позволит вам избежать и ненужных волнений, и необдуманных поступков. Многие проблемы, возникающие в начале дня, чуть позже решатся сами собой; вам и трудиться для этого не придется. Справиться с остальными помогут друзья и давние знакомые. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Это хорошее время для домашних дел, а также для покупки мебели, бытовой техники и других полезных вещей. Вечером возможны неожиданные, но очень приятные визиты.
Рыбы
Благоприятный день для работы и других важных дел. Вы отлично справляетесь с решением многих задач, даже самых сложных. Появляется много хороших идей, и среди них есть такие, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Это подходящий день для экспериментов; они часто оказываются удачными. Вечер обещает очень приятные сюрпризы, в том числе романтические. Это благоприятное время для общения с людьми, которые вам дороги. Вы понимаете их с полуслова, догадываетесь, чего от вас ждут, находите способ порадовать.