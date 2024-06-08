ФОТО Кейт Миддлтон нарушила молчание после длительного отсутствия на публике

Кейт Миддлтон попросила прощения у ирландских гвардейцев в эмоциональном письме за то, что пропустила главную репетицию Trooping the Color 8 июня 2024 года. Об этом Ирландская гвардия сообщила на своей странице в Х.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS — Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024

«Я хотела написать вам и сообщить, как я горжусь всем полком накануне осмотра полковников и Trooping the Color. Я ценю всех, кто в этом году тренировался месяцами и посвятил много часов этому», - говорится в письме принцессы Уэльской.

В частности, жена принца Уильяма добавила, что ей очень жаль, что она не смогла присоединиться к своим подданным, и отметила, что для нее большая честь возглавлять их.

Принцессу Уэльскую заменит генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.

Ирландская гвардия была очень тронута словами будущей королевы.

«Мы продолжаем желать Ее Королевскому Высочеству успехов в ее выздоровлении и шлем ей наши наилучшие пожелания», - написали они.

Отметим, что Trooping the Color - это ежегодный церемониальный парад конной гвардии, который проводится в июне в Лондоне в честь дня рождения действующего монарха. Уже во второй раз мероприятие посвящено королю Карлу III, который стал править Соединенным Королевством после смерти матери, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022, а коронован был 6 мая 2023.

Кейт Миддлтон является почетным полковником Ирландской гвардии. На эту должность король Карл III назначил невестку в 2023 году.

Непонятно, будет ли онкобольная принцесса посещать Trooping the Color в субботу, 15 июня, но, как сообщалось, она «рассматривает» появление на балконе Букингемского дворца, если это позволят врачи