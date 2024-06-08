Принцесса Уэльская ушла из публичного поля еще в конце 2023 года. Ей сделали операцию, а впоследствии обнаружили онкологию, сейчас чего монаршая особа проходит химиотерапию, пишет Фокус.
ФОТО ⟩ Кейт Миддлтон нарушила молчание после длительного отсутствия на публике
Кейт Миддлтон попросила прощения у ирландских гвардейцев в эмоциональном письме за то, что пропустила главную репетицию Trooping the Color 8 июня 2024 года. Об этом Ирландская гвардия сообщила на своей странице в Х.
The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.— Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024
We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.
Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS
«Я хотела написать вам и сообщить, как я горжусь всем полком накануне осмотра полковников и Trooping the Color. Я ценю всех, кто в этом году тренировался месяцами и посвятил много часов этому», - говорится в письме принцессы Уэльской.
В частности, жена принца Уильяма добавила, что ей очень жаль, что она не смогла присоединиться к своим подданным, и отметила, что для нее большая честь возглавлять их.
Принцессу Уэльскую заменит генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.
Ирландская гвардия была очень тронута словами будущей королевы.
«Мы продолжаем желать Ее Королевскому Высочеству успехов в ее выздоровлении и шлем ей наши наилучшие пожелания», - написали они.
Отметим, что Trooping the Color - это ежегодный церемониальный парад конной гвардии, который проводится в июне в Лондоне в честь дня рождения действующего монарха. Уже во второй раз мероприятие посвящено королю Карлу III, который стал править Соединенным Королевством после смерти матери, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022, а коронован был 6 мая 2023.
Кейт Миддлтон является почетным полковником Ирландской гвардии. На эту должность король Карл III назначил невестку в 2023 году.
Непонятно, будет ли онкобольная принцесса посещать Trooping the Color в субботу, 15 июня, но, как сообщалось, она «рассматривает» появление на балконе Букингемского дворца, если это позволят врачи