ГОРОСКОП НА 9 ИЮНЯ Весам не стоит сразу браться за сложные дела, а Раки получат деловые предложения

Козерог

Старайтесь не нервничать из-за пустяков и не поддаваться на провокации. Сегодня многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить душевное равновесие, не пойти у эмоций на поводу. Многим Козерогам помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака добиваются того, к чему давно стремились. Любые важные разговоры стоит планировать на вторую половину дня. В это время вы часто понимаете окружающих с полуслова, догадываетесь о том, что другие пытаются скрыть. Вечер – время приятных сюрпризов и хороших новостей.

Водолей

День будет полным событий и довольно утомительным. Не всегда удается сосредоточиться на важном деле. Вы часто отвлекаетесь на какие-то мелочи, допускаете досадные ошибки. К тому же окружающие порой сбивают вас с толку, мешают довести начатое до конца. Часто действовать самостоятельно проще, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Сохраняйте самообладание и не спешите. Вероятно, даже для решения привычных задач вам сегодня потребуется больше времени, чем обычно. Но вы со всем справитесь и добьетесь успеха.

Рыбы

Старайтесь вести себя дружелюбно со всеми. Это не так-то легко, поскольку окружающие порой как будто специально выводят вас из равновесия. Но если не поддаваться на провокации и относиться к происходящему с юмором, многих неприятных моментов удастся избежать. Могут появиться необычные идеи. Их не сразу оценят по достоинству, но позже всем станет ясно: вы придумали нечто выдающееся. Вероятны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с родственниками. Можно поговорить о прошлом, разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях.