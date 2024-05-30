Инсайдер раскрыл, что повлияло на брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

По его словам, пара «брала некоторое время», чтобы определить, «подходят ли отношения им обоим». 54-летняя Дженнифер «сосредоточена на работе», в то время как 51-летний Аффлек «не согласен с образом жизни Дженнифер» и чувствует себя «утомлённым» браком.

«Со временем Дженнифер и Бену стало всё труднее эффективно общаться, и небольшие недоразумения переросли в серьёзные споры», - говорит источник, добавив, что у них «принципиально разные подходы к конфликтам», - добавил инсайдер, объяснив, что Лопес предпочитает решать проблемы напрямую, а Аффлек держит всё в себе и не торопится раскрываться.

Проблема оказалась и в разном финансовом состоянии. Так, капитал Дженнифер составляет 400 млн долларов, в то время как состояние Аффлека, по словам инсайдеров, - 160 млн долларов.

Несмотря на все разногласия, оба они продолжают бороться за свой брак и пытаются понять, чего они от него хотят.

«Некоторые считают, указывая на их глубокую связь, что со временем, приложив усилия, они смогут решить эту проблему, - сказал инсайдер со ссылкой на друзей пары. - Другие думают, что их отношения исчерпали себя».

Слухи о разводе Лопес и Аффлека начали обсуждать после того, как стало известно, что они живут отдельно: инсайдеры сообщили, что Бен Аффлек съехал из их дома в Лос-Анджелесе уже несколько недель назад. А ранее Бена Аффлека видели без обручального кольца.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка пары. Они познакомились и начали встречаться ещё в начале 2000-х годов. В 2003 году они объявили о помолвке, но вскоре взяли перерыв в отношениях, а потом и вовсе отменили свадьбу. За это время они создали другие семьи, у обоих появились дети. Однако во время пандемии звёзды снова стали общаться и решили дать своим отношениям ещё один шанс. Пара поженилась в 2022 году.