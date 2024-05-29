ГОРОСКОП НА 29 МАЯ Тельцов будут отвлекать, а Весам не стоит торопиться с принятием решений

Рак

Начало дня благоприятно и подходит для решения многих важных вопросов. Завершив сложные дела, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Появляется определенность в планах на будущее, и многие Раки с большим энтузиазмом берутся за то, что прежде казалось им очень сложным. При этом у вас остается время и для отдыха. Вторая половина дня не так удачна. Эмоциональный фон становится более напряженным, вам трудно разобраться в собственных чувствах. Даже самые близкие порой понимают вас неправильно. Но вам удается сгладить все острые углы, не допустить конфликта.

Лев

Этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то серьезных дел. Часто вам трудно сосредоточиться, выбросить из головы посторонние мысли. Из-за этого вы порой допускаете ошибки, но, к счастью, вовремя замечаете их и быстро исправляете. Стоит прислушаться к советам. Их часто дают люди, которые действительно хорошо разбираются в ситуации. Вторая половина дня отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем прежде никак не удавалось поладить. Будет шанс положить конец давним разногласиям.

Дева