Важно не тревожиться по пустякам. Это не такой сложный день, как порой кажется. Проблемы могут возникнуть, но вам по силам справиться с ними, причем сделать это удастся быстро. Многим помогает опыт, полученный раньше. Старайтесь не повторять ни чужих ошибок, ни собственных; не спешите с решениями и обдумывайте каждый шаг, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 27 МАЯ ⟩ Водолеям придется заниматься несколькими делами сразу, а Ракам трудно сосредоточиться
День подходит для общения со старыми друзьями, давними знакомыми. А вот с теми, кого вы видите впервые, нелегко найти общий язык. Важно не допустить открытого конфликта. Если вы постараетесь избежать лишних споров сейчас, отношения вскоре наладятся.
Овен
Начало дня будет довольно беспокойным. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, а иногда вы и сами не понимаете, почему нервничаете. Лучше не планировать на это время важных дел; сложно будет на них сосредоточиться. Позже наступит более благоприятный период. Во второй половине дня преобладает влияние позитивных тенденций, многие дела даются легче, чем обычно. Вероятны перемены к лучшему в романтических отношениях. Многие Овны понимают, что на душе у любимого человека. Это помогает прояснить многие неоднозначные ситуации прошлого, положить конец разногласиям.
Телец
Трудно собраться с мыслями. Вы часто переживаете и тревожитесь из-за пустяков, можете упустить из виду какие-то важные вещи. Прежде чем браться за серьезные дела, изучите ситуацию и постарайтесь объективно оценить свои силы и возможности. Чем меньше иллюзий вы строите, тем эффективнее действуете. Вторая половина дня благоприятна для творчества, в это время появляется много хороших идей. Не исключены приятные встречи. Вы нравитесь людям. Порой достаточно нескольких минут, чтобы завоевать симпатию нового знакомого.
Близнецы
Благоприятный день, плодотворный и интересный, подходящий для решения самых разных вопросов, от простых до очень сложных. Вы серьезны, внимательны к мелочам и ничего не упускаете из виду. Окружающие видят, что вы хорошо разбираетесь в непростых ситуациях, и часто обращаются за советами. Возможны удачные совпадения, которые положат начало большим переменам к лучшему в личных отношениях. Если вы захотите кому-то понравиться, для этого не придется прикладывать усилий. Достаточно вести себя естественно и непринужденно, чтобы произвести благоприятное впечатление.
Рак
Непростой день, довольно утомительный. Даже привычные дела могут отнимать больше сил, чем обычно. Вам трудно сосредоточиться, порой приходится сделать над собой нешуточное усилие, чтобы приступить к осуществлению планов, которые вы когда-то строили с большим энтузиазмом. Но интуиция подсказывает, что можно добиться больших успехов, и не ошибается. Возможны денежные поступления. Не спешите тратить полученное; эти средства могут позже пригодиться для чего-то важного. Вторая половина дня радует приятными известиями. Многих Раков полученная информация натолкнет на интересные мысли.
Лев
Вас ждет легкий и удачный день. Он хорошо подходит и для новых дел, и для возвращения к каким-то давним планам. При поддержке друзей и проверенных союзников вы сможете добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, и вы его не упустите. Вторая половина дня подходит для решения финансовых и имущественных вопросов. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду. Никто не сможет сбить вас с толку или ввести в заблуждение. Вечер – подходящее время для романтического свидания. Общение с любимым человеком радует.
Дева
День полон противоречий. Возможны какие-то неожиданные открытия, странные совпадения, новости, к которым трудно будет отнестись однозначно. Вам нужно время, чтобы разобраться в ситуации, понять, почему обстоятельства складываются так, а не иначе. Тут лучше полагаться на собственный опыт и здравый смысл. Советы знакомых редко бывают действительно хорошими. К сожалению, вас часто торопят, беспокоят, отвлекают от дел. Старайтесь помнить о самых важных своих целях. Если вы сегодня поведете себя правильно, то многого добьетесь.
Весы
Не о чем особенно тревожиться. Обстоятельства складываются благоприятно, ничто не мешает осуществлению ваших планов. Легко будет реализовать смелые идеи, наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в этом. Возможно удачное для вас решение сложных юридических вопросов. День подходит для того, чтобы обращаться в государственные организации, составлять запросы и другие официальные документы. Члены семьи и другие близкие люди готовы поддержать многие ваши начинания. Это радует и вдохновляет, помогает забыть о давних спорах и разногласиях.
Скорпион
Благоприятный день для учебы, сбора информации, а также обсуждения непростых вопросов. Вы замечаете то, чего не увидели другие, часто даете хорошие советы людям, оказавшимся в сложном положении. Некоторые Скорпионы смогут вернуться к тому, что запланировали раньше, и доведут начатое до конца. Вторая половина дня обещает денежные поступления и удачные сделки, хорошо подходит для обсуждения и решения финансовых вопросов. Вечер – благоприятное время с точки зрения романтических отношений. Встреча с любимым человеком наверняка подарит вам массу позитивных эмоций.
Стрелец
Осторожнее с новыми начинаниями. Вам не всегда удается правильно оценить свои силы, понять, какие последствия могут иметь те или иные поступки. Этот день дает возможность спокойно завершить дела, начатые раньше. Вы многое успеете, если не станете тратить время напрасно. Лучше избегать долгих разговоров с людьми, которые сбивают вас с толку, портят настроение критическими замечаниями и непрошенными советами. Вторая половина дня обещает приятные знакомства. Одно из них может получить романтическое продолжение, если вы проявите инициативу.
Козерог
Важно правильно оценить свои силы. Не витайте в облаках, не ставьте слишком высоких целей; постарайтесь сосредоточиться на том, чего действительно можете достичь. Не исключено, что придется действовать в одиночку; окружающие не сразу поймут, насколько удачны ваши идеи. Вторая половина дня благоприятна для общения, хорошо подходит для встреч с друзьями, а также людьми, разделяющими ваши увлечения и хобби. Возможны необычные, но очень заманчивые предложения, касающиеся творческого сотрудничества. Некоторые Козероги найдут неожиданное применение своим талантам.
Водолей
Беспокойный день. Приходится заниматься несколькими делами сразу, и едва ли кто-то может помочь вам. Ждут своего решения сложные задачи; часто только вы и способны с ними справиться. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Водолеи заключат очень выгодные сделки. Вечер подходит для встреч с родственниками, домашних праздников для семьи и друзей. Вы придумаете, как порадовать близких, найдете способ всем поднять настроение и сами повеселитесь. Старые знакомые поделятся отличными идеями.
Рыбы
Благоприятный день с деловой точки зрения. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Некоторые Рыбы найдут способ получить то, о чем давно мечтали. Будет возможность укрепить профессиональные связи, найти новых союзников. Ваши идеи многим нравятся, и наверняка рядом окажутся люди, которые захотят помочь в осуществлении задуманного. Верьте в свои силы, и у вас все получится. Не всегда легко поладить с окружающими. Порой вас понимают неправильно, и даже простые вещи приходится объяснять несколько раз. Другие на вашем месте рассердились бы, а вы сохраняете спокойствие и доброжелательность.