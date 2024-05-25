ГОРОСКОП НА 25 МАЯ Дев ждут трудности, у Рыб беспокойный день

Рак

Начало дня будет беспокойным. Вы можете столкнуться с трудностями, которых совсем не ожидали. Не всегда удается найти общий язык с проверенными союзниками, возможны споры и конфликты. Но огорчаться не стоит. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, многие проблемы решаются сами собой. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и предложениями, от которых не захочется отказываться. Это подходящее время для общения с людьми, чьи опыт и знания внушают вам уважение: есть шанс узнать что-то полезное, получить толковый совет.

Лев

Не спешите браться за важные дела. Начало дня плохо для них подходит: вам не удается собраться с мыслями, есть риск забыть что-то важное. К тому же могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше, и это отразится на ваших планах. Стоит немного подождать; ситуация вскоре изменится к лучшему. Вторая половина дня будет совсем другой, благоприятной и интересной. Это подходящее время для учебы и любых творческих занятий. Могут появиться хорошие идеи, в реализации которых помогут друзья и старые знакомые.

Дева