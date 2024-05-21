Не стоит рассчитывать на то, что головокружительные победы будут легкими. Заметных успехов действительно можно достичь, но для этого придется потрудиться. Готовы ли вы приложить усилия? Если да, принимайтесь за дела с самого утра, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 21 МАЯ ⟩ У Овнов день пойдет не по плану, а Девам не удасться избежать неприятностей
Старайтесь уделять больше внимания близким; сегодня это особенно важно для отношений. Неприятных моментов удастся избежать, если вы откровенно обсудите важные вопросы, постараетесь обойтись без намеков и недомолвок. Искренность открывает многие двери.
Овен
Начало дня будет беспокойным. Многое идет не по плану, могут нарушаться важные для вас договоренности. Но неразрешимых проблем не возникнет, вы отлично справитесь со всеми испытаниями. Более того, у некоторых Овнов появляются просто отличные идеи, и представители знака немедленно воплощают задуманное в жизнь. Возможны приятные встречи. Будет шанс повидаться с давними друзьями, по которым вы скучали. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения романтических отношений, подходит для общения с близкими. Вы легко найдете общий язык со всеми.
Телец
Плодотворный день. У вас будет шанс сделать много полезного и для себя, и для других. Окружающие благодарны за помощь и поддержку; не исключено, что у вас появятся новые союзники. Вероятны успехи в учебе, вы многое схватываете на лету. Будет возможность решить какие-то важные финансовые вопросы, определиться с будущими покупками и расходами. Планы, которые вы строите сегодня, вполне реалистичны. Не все могут оценить их правильно, но сейчас это и не нужно. Первые шаги к новой цели вы можете сделать самостоятельно, а там и единомышленники подтянутся.
Близнецы
Благоприятный день для общения. Вы хорошо ладите с людьми, находите подход даже к тем, кто обычно неохотно идет на контакт. Многим нравится ваше умение говорить правду и давать советы, никого не обижая. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые союзники и друзья. Будет возможность решить финансовые вопросы, в последнее время вызывавшие немало беспокойства и у вас, и у ваших близких. Одни Близнецы заключат выгодные сделки, другие найдут способ увеличить доходы. В любви представителям знака тоже повезет.
Рак
Не спешите. Первая половина дня может быть не слишком плодотворной, и особенно переживать из-за этого не стоит. Чуть позже вы справитесь со всем, что запланировали. Возможны приятные встречи, интересные знакомства. Будет возможность пообщаться с людьми, которые хорошо понимают вас и во всем поддерживают. Вторая половина дня подходит для домашних дел. Они не утомляют, не нагоняют скуку, не кажутся бесполезными. Можно покупать полезные вещи; вы безошибочно выбираете то, что долго будет радовать и вас, и ваших близких.
Лев
Благоприятный день для работы и других полезных дел. Вы не тратите время напрасно, стараетесь как можно быстрее справиться со всем, за что беретесь. Легко найти союзников. Многим нравятся ваши идеи и планы, и люди часто сами предлагают вам помощь в осуществлении задуманного. Сотрудничество может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории. Во второй половине дня будет возможность заняться тем, что вам особенно интересно. Это период вдохновения и творчества, которое дарит массу позитивных эмоций.
Дева
Вряд ли удастся избежать неприятных моментов в начале дня, но серьезных проблем в это время у вас не возникнет. Возможны какие-то незначительные ошибки; чуть позже вы поймете, как их исправить. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня благоприятна для общения. Будет возможность спокойно и конструктивно поговорить с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили. Те, кто прежде вас недооценивал, поймут, что ошибались. Не исключено, что недавние соперники захотят встать на вашу сторону.
Весы
Благоприятный день. Преобладает влияние позитивных тенденций, это заметно во всех сферах жизни. Вероятны значительные перемены к лучшем. Сбудутся давние желания некоторых представителей знака, будет шанс добиться того, что недавно казалось совершенно невероятным. Легко дается учеба, вы быстро запоминаете важную информацию, ничего не забываете и не путаете. Возможны приятные встречи. Новое знакомство может положить начало красивой романтической истории. Тут стоит положиться на интуицию: она обязательно подскажет вам, как лучше себя вести.
Скорпион
Удачный день: яркий, запоминающийся и интересный. Появляется много новых дел, и вы беретесь за них с энтузиазмом. Интуиция подсказывает, что успех не за горами. Тут она не ошибается: вам нужно будет приложить совсем немного усилий, чтобы получить блестящий результат. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников. Покупки удачны, и неважно, планировали ли вы их заранее или приняли решение в последнюю минуту. Некоторые Скорпионы обзаведутся именно теми вещами, о которых давно мечтали. Не исключены и подарки; они будут вам очень приятны.
Стрелец
День благоприятен с точки зрения общения; вы отлично ладите с очень разными людьми. Если вам понадобятся союзники и помощники, найти их будет нетрудно. Можно браться за новые дела, но прежде нужно оценить свои силы, составить четкий план действий. Ошибкой будет рассчитывать на то, что у вас все получится без труда. Кое-какие усилия приложить все же придется. Чем раньше вы это поймете, тем лучше. Близкие поддерживают многие ваши идеи, не замечая их слабых мест. Немного конструктивной критики вам сегодня не помешало бы. Впрочем, и без нее можно обойтись, если не строить иллюзий и смотреть на вещи реально.
Козерог
Стоит быть осторожнее в первой половине дня. Это не самое благоприятное время для новых начинаний: не всегда ясно, за что браться сначала и как лучше действовать потом. К тому же некоторые Козероги доверяют людям, с которыми стоило бы быть настороже, поддаются дурному влиянию и делают то, о чем позже придется пожалеть. Совсем другой будет вторая половина дня. Позитивные тенденции стремительно набирают силу, жизнь становится лучше с каждым часом. Вероятны приятные события в семье. Не исключены и хорошие новости.
Водолей
В начале дня едва ли удастся избежать неприятных эмоций. Многих представителей знака одолевают мрачные мысли, неприятные воспоминания. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, настроение улучшается. Друзья наверняка предложат что-то интересное, и вы ответите согласием. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий. Радует общение с любимым человеком. Вы не только понимаете друг друга с полуслова, но и понимаете: общего у вас куда больше, чем казалось раньше. Захочется поговорить о будущем, и наверняка появятся планы, которые захочется осуществить вместе.
Рыбы
Ярким и интересным будет начало дня. Это подходящее время для того, чтобы взяться за новые дела. Они окажутся куда увлекательнее, чем вы ожидали, но и несколько сложнее. Возможны удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Некоторые Рыбы найдут необычное, но очень впечатляющее применение своим талантам. Вторая половина дня пройдет спокойнее, но и она будет плодотворной. Удастся завершить дела, начатые раньше. Вы хорошо справляетесь с тем, что не получилось у других. На окружающих это производит сильное впечатление.