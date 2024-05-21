ГОРОСКОП НА 21 МАЯ У Овнов день пойдет не по плану, а Девам не удасться избежать неприятностей

Старайтесь уделять больше внимания близким; сегодня это особенно важно для отношений. Неприятных моментов удастся избежать, если вы откровенно обсудите важные вопросы, постараетесь обойтись без намеков и недомолвок. Искренность открывает многие двери.

Овен

Начало дня будет беспокойным. Многое идет не по плану, могут нарушаться важные для вас договоренности. Но неразрешимых проблем не возникнет, вы отлично справитесь со всеми испытаниями. Более того, у некоторых Овнов появляются просто отличные идеи, и представители знака немедленно воплощают задуманное в жизнь. Возможны приятные встречи. Будет шанс повидаться с давними друзьями, по которым вы скучали. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения романтических отношений, подходит для общения с близкими. Вы легко найдете общий язык со всеми.

Телец

Плодотворный день. У вас будет шанс сделать много полезного и для себя, и для других. Окружающие благодарны за помощь и поддержку; не исключено, что у вас появятся новые союзники. Вероятны успехи в учебе, вы многое схватываете на лету. Будет возможность решить какие-то важные финансовые вопросы, определиться с будущими покупками и расходами. Планы, которые вы строите сегодня, вполне реалистичны. Не все могут оценить их правильно, но сейчас это и не нужно. Первые шаги к новой цели вы можете сделать самостоятельно, а там и единомышленники подтянутся.

Близнецы