Благоприятный день для дел, которые кажутся важными и пугают своей сложностью. Во всем можно разобраться, нужно лишь приложить немного усилий и не сдаться раньше времени. Многим помогает опыт, полученный раньше, причем не только собственный, но и чужой. Подумайте, кто мог бы стать вашим союзником, поделиться знаниями, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 13 МАЯ ⟩ Беспокойный день для Дев, а Рыб от важных дел будут отвлекать какие-то мелочи
С этого дня может начаться долгосрочное сотрудничество, полезное всем. В сфере личных отношений также преобладает влияние позитивных тенденций. Можно разобраться в своих чувствах, лучше понять себя и других. После этого станет куда проще оставить в прошлом все разногласия и споры.
Овен
Благоприятный день для общения, поиска единомышленников и союзников. Вам нетрудно заразить других своими идеями, заинтересовать самыми смелыми планами. Не исключены предложения о сотрудничестве, от которых не захочется отказываться. Многим Овнам сегодня пригодится то, чему они научились раньше. Благодаря своим знаниям и опыту представители знака смогут обезоружить недоброжелателей и завоевать расположение влиятельных людей. Легко завязываются знакомства. Вы мгновенно производите хорошее впечатление даже на тех, кому обычно никто не нравится.
Телец
Насыщенный день, яркий, интересный и вдохновляющий. Многие Тельцы вспомнят о том, чем увлекались раньше, вернутся к давним хобби и вновь получат массу позитивных эмоций. Возможны удачные совпадения, необычные происшествия. Они натолкнут вас на интересные мысли. У некоторых представителей знака появятся смелые идеи, с реализации которых начнутся большие перемены в жизни. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Вы легко найдете общий язык и с близкими людьми, и с новыми знакомыми, которым хочется понравится.
Близнецы
Благоприятный день с деловой точки зрения. Вы серьезно относитесь ко всему, за что беретесь, поэтому отлично справляетесь с решением любых задач, даже самых сложных. Не исключены неожиданные открытия, новости, которые натолкнут вас на интересные мысли или помогут по-новому взглянуть на привычные вещи. Возможны небольшие разногласия с близкими, споры с друзьями. Но договориться обо всем удастся быстро, ведь ссориться не хочется никому. Интуиция подсказывает вам, когда стоит пойти на уступки, а когда лучше дружелюбно, но твердо отстаивать свою точку зрения.
Рак
Благоприятный день для обсуждения важных вопросов. Вы не идете на поводу у эмоций, сохраняете спокойствие даже тогда, когда речь идет о вещах, которые прежде вас задевали. Многие Раки сегодня примут взвешенные решения, а в будущем не раз похвалят себя за это. Вторая половина дня дает шанс заключить выгодные сделки. Будет шанс приобрести вещи, которые давно вам нравились. Вы не спешите расставаться с деньгами, тщательно изучаете все предложения, обращаете внимание на мелкие детали. Это помогает избежать ошибок.
Лев
В начале дня возможны напряженные моменты. Могут непросто складываться отношения с окружающими, порой даже близкие понимают вас неправильно. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Удается урегулировать разногласия. Многие Львы предотвратят конфликты, которые могли бы принесли немало проблем. Вечер – время денежных поступлений и подарков. В это время вероятны неожиданные визиты; они вас очень обрадуют. Не исключено, что появится повод устроить домашний праздник. Вы не упустите возможность порадовать близких.
Дева
Беспокойный день, полный забот и дел, как знакомых, так и совершенно новых. Иногда нужно решать несколько вопросов сразу, и тут вам удается ничего не забыть и не перепутать. Возможны необычные встречи, некоторые Девы смогут познакомиться с людьми, о которых прежде много слышали. Помните: ваше первое впечатление не всегда верно, так что стоит получше присмотреться к тем, кто вас окружает. Можно браться за новые дела, но важно правильно оценить свои силы. Не исключено, что вам потребуется помощь. Подумайте, к кому вы могли бы обратиться за ней.
Весы
Вы энергичны, решительны, способны преодолеть любые преграды, которые могут возникнуть. Многим Весам сегодня пригодятся знания и опыт, полученные давным-давно. Некоторые представители знака возьмутся за то, до чего долго не доходили руки, и наконец добьются нужного результата. Во второй половине дня вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших близких. В это время хорошо обсуждать с близкими планы на будущее. Возможно, вместе вы поймете, как осуществить то, что было задумано давным-давно.
Скорпион
Будьте осторожны. Это определенно не тот день, когда стоит рассчитывать на везение и безусловную поддержку звезд. Могут возникать какие-то мелкие трудности, вероятны недоразумения, которые спутают ваши планы. Приходится потрудиться, чтобы найти общий язык с окружающими; даже старые знакомые не всегда понимают вас правильно. Но ситуацию никак нельзя назвать безнадежной; вы быстро найдете способ изменить ее к лучшему. Более того, у некоторых Скорпионов сегодня будет шанс добиться того, о чем они давно мечтали. Важно руководствоваться здравым смыслом и не торопить события.
Стрелец
Начало дня будет довольно напряженным. Трудно собраться с мыслями, из-за этого вы порой допускаете ошибки в делах, с которыми легко бы справились в другое время. Окружающие часто дают советы, но не всегда от них есть польза. Лучше полагаться на собственный опыт и здравый смысл. Вторая половина дня подходит для встреч в неформальной обстановке, общения с людьми, которые вам дороги. Интуиция часто помогает понять, что на душе у окружающих. Благодаря ее подсказкам вы находите подход даже к тем, кто обычно ни с кем не ладит.
Козерог
Возможны неприятные моменты в начале дня. Это время отличается напряженным эмоциональным фоном. Некоторым представителям знака трудно правильно оценить происходящие события: все видится в мрачном свете. Но временем влияние позитивных тенденций усиливается, а настроение улучшается. Вторая половина дня радует приятными знакомствами, дает возможность пообщаться с людьми, которые вам очень симпатичны. Появляются хорошие идеи, и ими можно поделиться с близкими, не откладывая. Многие захотят помочь вам в осуществлении задуманного.
Водолей
Отличный плодотворный день, подходящий для реализации самых смелых идей. Вы верите в успех своих начинаний, и не зря: есть шанс отлично справиться даже с тем, что прежде не получалось. Многим Водолеям помогает умение творчески подойти даже к решению рутинных задач. Будет время и для более увлекательных занятий. Новые дела ведут к новым знакомствам, которые подарят немало позитивных эмоций. Не исключено начало дружеских отношений. Возможна встреча с человеком, действительно близким вам по духу, способным понять все ваши переживания.
Рыбы
Начинается день довольно бестолково. Трудно сосредоточиться на делах, требующих внимания; вас часто отвлекают какие-то мелочи. Возможно получение неожиданных и странных известий. Помните: любую информацию стоит тщательно проверять. Даже люди, которым вы привыкли доверять, сегодня могут вводить вас в заблуждение. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, шансы достичь успеха во многих делах возрастают. Возможны удачные сделки и покупки. Во всем, что касается денег и имущества, вы можете полагаться на интуицию: она не подводит.