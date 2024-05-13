ГОРОСКОП НА 13 МАЯ Беспокойный день для Дев, а Рыб от важных дел будут отвлекать какие-то мелочи

Весы

Вы энергичны, решительны, способны преодолеть любые преграды, которые могут возникнуть. Многим Весам сегодня пригодятся знания и опыт, полученные давным-давно. Некоторые представители знака возьмутся за то, до чего долго не доходили руки, и наконец добьются нужного результата. Во второй половине дня вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших близких. В это время хорошо обсуждать с близкими планы на будущее. Возможно, вместе вы поймете, как осуществить то, что было задумано давным-давно.

Скорпион

Будьте осторожны. Это определенно не тот день, когда стоит рассчитывать на везение и безусловную поддержку звезд. Могут возникать какие-то мелкие трудности, вероятны недоразумения, которые спутают ваши планы. Приходится потрудиться, чтобы найти общий язык с окружающими; даже старые знакомые не всегда понимают вас правильно. Но ситуацию никак нельзя назвать безнадежной; вы быстро найдете способ изменить ее к лучшему. Более того, у некоторых Скорпионов сегодня будет шанс добиться того, о чем они давно мечтали. Важно руководствоваться здравым смыслом и не торопить события.

Стрелец