ГОРОСКОП НА 7 МАЯ У Близнецов день будет беспокойным, а Львы столкнутся с трудностями

Стрелец

Насыщенный день. В первой его половине возможны довольно неприятные моменты. Это время, когда приходится заниматься несколькими делами сразу, и нужно очень постараться, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Важно не нервничать. Когда вы сохраняете самообладание, многое получается просто отлично. Вторая половина дня – подходящее время для решения новых задач. Вы быстро разбираетесь, что к чему, находите кратчайший путь к цели. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Окружающие обращаются к вам за советами и даже стараются следовать им.

Козерог

Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы легко ладите с теми, кого видите впервые. Новое знакомство может положить начало романтическим или дружеским отношениям. Привычные дела порой кажутся слишком сложными, вам хочется взяться за что-то новое. Но прежде нужно решить текущие вопросы; так вы сможете избежать неразберихи и суеты. Возможность отдохнуть, приятно провести время появится во второй половине дня. В это же время вас порадуют романтические сюрпризы и неожиданные подарки.

Водолей

Сегодня у вас есть шанс добиться многого. Но необходимо приложить усилия. Едва ли что-то получится само собой; часто нужно потрудиться даже для того, чтобы получить скромный результат. К счастью, рядом есть люди, готовые поддержать вас. Не стесняйтесь обратиться к ним за помощью и советом. Первая половина дня – благоприятное время для учебы, вторая же отлично подходит для отдыха и общения с друзьями. Небольшие покупки будут удачными, даже если вы не планировали их заранее. А вот с крупными приобретениями лучше не спешить.

Рыбы

Первая половина дня вряд ли будет легкой и приятной. Вам придется потрудиться, даже чтобы решить какие-то простые задачи, справиться с привычными делами. В этом могут мешать люди, и прежде приносившие вам проблемы. Не стоит доверять тем, кто раньше подводил вас. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Возможны приятные встречи. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Не исключено, что судьба вновь столкнет вас с человеком, который когда-то был вам очень дорог. Подумайте, стоит ли дать таким отношениям второй шанс.