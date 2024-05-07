Благоприятный день для отдыха и общения с близкими. Люди, которых многое объединяет, сегодня отлично ладят друг с другом и могут обо всем договориться. Поэтому можно обсуждать сложные вопросы, не опасаясь, что разные взгляды на них станут причиной конфликта или ссоры, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 7 МАЯ ⟩ У Близнецов день будет беспокойным, а Львы столкнутся с трудностями
Найти общий язык с теми, о ком пока мало что известно, тоже несложно. Тут очень помогает интуиция, нужно лишь прислушаться к ее подсказкам. Старые знакомые часто могут чем-то приятно удивить друг друга, и это внесет новые нотки в их отношения. Например, долгая дружба может неожиданно превратиться в бурный роман.
Овен
Отличный день для размышлений о важных и серьезных вещах. Вы часто замечаете то, на что прежде не обращали внимания, поэтому понимаете, где допустили ошибки. В первой половине дня хорошо начинать учебу: информация быстро запоминается. Новые для вас занятия дают шанс познакомиться с интересными людьми. Скорее всего, вскоре вы с ними подружитесь. Вторая половина дня – благоприятное время для спокойного отдыха. На этот период лучше не планировать каких-то особенно утомительных дел. Можно провести какие-то оздоровительные или расслабляющие процедуры. После них вы почувствуете себя гораздо лучше.
Телец
Не так-то легко сохранять спокойствие в начале дня. Окружающие не всегда ведут себя так, как вы ожидали; иногда их поступки ставят вас в тупик. Порой приходится делать над собой усилие, чтобы сдержать раздражение, не поссориться с теми, кто для вас важен. Многое дается проще, когда вы рассчитываете только на собственные силы, ни от кого не ждете поддержки. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы видите возможности, которых прежде не замечали, и переходите от размышлений к конкретным действиям.
Близнецы
Начало дня будет беспокойным. Появляется много новых дел и задач, иногда вы просто не понимаете, за что стоит взяться в первую очередь. Помните: принимать решения лучше самостоятельно. Советы чаще просто сбивают с толку, чем помогают. К тому же окружающие часто не знают того, что известно вам, и делают неправильные выводы. Во второй половине дня будет возможность расслабиться, заняться тем, что вам нравится. Настроение заметно улучшится. В это же время будет шанс поговорить с человеком, общения с которым вам в последнее время очень не хватало.
Рак
Начало дня очень хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Это время отличных идей. Вскоре вы сможете собрать команду единомышленников, которые помогут в их реализации. Пока присмотритесь к окружающим. Возможно, что вы поймете, что кого-то недооценивали. Вероятны интересные предложения. Они могут касаться как работы, так и ваших увлечений. Вторая половина дня будет более спокойной. Но и она хороша. Радует общение с близкими, в семье происходят приятные события. Мелкие проблемы, изрядно досаждавшие вам в последнее время, решаются едва ли не сами собой.
Лев
Непростой, но плодотворный день. Вам предстоит заниматься сложными делами. Порой приходится действовать на свой страх и риск, обходиться без поддержки даже в решении сложных вопросов. Не все справились бы с этим, а у вас все получается хорошо. Многим Львам помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака быстро находят верные ответы на сложные вопросы. Вечер – отличное время для активного отдыха. Он дарит массу позитивных эмоций. Он будет вдвойне приятным, если друзья или другие близкие люди составят вам компанию.
Дева
Легкий благоприятный день. Возможно, вы сегодня и не добьетесь каких-то выдающихся успехов, но время наверняка проведете неплохо. Будет шанс повидаться со старыми знакомыми. Такие встречи радуют, вдохновляют, настраивают на оптимистический лад. Могут появиться какие-то новые планы, за реализацию которых вы возьметесь с большим энтузиазмом. Друзья охотно поддержат вас. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Пока не тратьте полученное: эти средства вскоре пригодятся для чего-то важного.
Весы
Легкий благоприятный день. Возможно, вы сегодня и не добьетесь каких-то выдающихся успехов, но время наверняка проведете неплохо. Будет шанс повидаться со старыми знакомыми. Такие встречи радуют, вдохновляют, настраивают на оптимистический лад. Могут появиться какие-то новые планы, за реализацию которых вы возьметесь с большим энтузиазмом. Друзья охотно поддержат вас. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Пока не тратьте полученное: эти средства вскоре пригодятся для чего-то важного.
Скорпион
Вы отлично справитесь со сложными делами, если правильно выберете союзников. Ими могут стать люди, о которых вы прежде слышали много хорошего. Не исключено, что общие задачи и цели положат начало долгой дружбе или романтической истории. Тут все будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы исправить какие-то старые ошибки, избавиться от того, что мешало двигаться вперед. Вы настроены решительно. Друзьям и союзникам это нравится, а недоброжелателям интуиция подсказывает, что лучше держаться от вас подальше.
Стрелец
Насыщенный день. В первой его половине возможны довольно неприятные моменты. Это время, когда приходится заниматься несколькими делами сразу, и нужно очень постараться, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Важно не нервничать. Когда вы сохраняете самообладание, многое получается просто отлично. Вторая половина дня – подходящее время для решения новых задач. Вы быстро разбираетесь, что к чему, находите кратчайший путь к цели. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Окружающие обращаются к вам за советами и даже стараются следовать им.
Козерог
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы легко ладите с теми, кого видите впервые. Новое знакомство может положить начало романтическим или дружеским отношениям. Привычные дела порой кажутся слишком сложными, вам хочется взяться за что-то новое. Но прежде нужно решить текущие вопросы; так вы сможете избежать неразберихи и суеты. Возможность отдохнуть, приятно провести время появится во второй половине дня. В это же время вас порадуют романтические сюрпризы и неожиданные подарки.
Водолей
Сегодня у вас есть шанс добиться многого. Но необходимо приложить усилия. Едва ли что-то получится само собой; часто нужно потрудиться даже для того, чтобы получить скромный результат. К счастью, рядом есть люди, готовые поддержать вас. Не стесняйтесь обратиться к ним за помощью и советом. Первая половина дня – благоприятное время для учебы, вторая же отлично подходит для отдыха и общения с друзьями. Небольшие покупки будут удачными, даже если вы не планировали их заранее. А вот с крупными приобретениями лучше не спешить.
Рыбы
Первая половина дня вряд ли будет легкой и приятной. Вам придется потрудиться, даже чтобы решить какие-то простые задачи, справиться с привычными делами. В этом могут мешать люди, и прежде приносившие вам проблемы. Не стоит доверять тем, кто раньше подводил вас. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Возможны приятные встречи. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Не исключено, что судьба вновь столкнет вас с человеком, который когда-то был вам очень дорог. Подумайте, стоит ли дать таким отношениям второй шанс.