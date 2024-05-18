ГАЛЕРЕЯ Уже сегодня пройдет концерт «Целующийся Тарту»: на сцену выйдут Кончита Вурст и Виктор Кроне

Помимо «Целующегося Тарту», в городе пройдут фестиваль мнений, детское Евровидение, Ночь музеев, встреча выпускников Тартуского университета и многое другое. Это означает, что в центре города соберутся тысячи людей, а значит, что всем придется считаться друг с другом.

В пятницу прошла генеральная репетиция концертного представления, на которую собралось огромное количество певцов, когда-либо участвовавших в Евровидении.

«Это будет великолепный концерт! Если Тарту, культурная столица, впервые сумел собрать вместе такую прекрасную компанию и организовать такой концерт, то это великое дело - поистине великое дело, которым можно по праву гордиться!» - сказал Иво Линна.

Маарья-Лийс Илус, которая вместе с Иво Линна представляла Эстонию на Евровидении-1996, также подтвердила, что после генеральной репетиции ожидания высоки. «Публика на прогоне была прекрасна, и я уверена, что суббота станет еще одним замечательным вечером, на котором зрителей ждет путешествие по трем десятилетиям лучших еврохитов».

Уку Сувисте также пообещал зрителям несколько сюрпризов. «Всем, кто любит поцелуи и хорошую музыку, приходите, вы не пожалеете», - сказал он загадочно.