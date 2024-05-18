Сегодня, 18 мая, культурная столица Европы Тарту 2024 в 21:30 отметит 30-летие участия Эстонии в конкурсе песни «Евровидение» зрелищным концертом «Целующийся Тарту», кульминацией которого станет совместный поцелуй на Ратушной площади в Тарту. Смотрите галерею с генеральной репетиции концерта!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Уже сегодня пройдет концерт «Целующийся Тарту»: на сцену выйдут Кончита Вурст и Виктор Кроне
Помимо «Целующегося Тарту», в городе пройдут фестиваль мнений, детское Евровидение, Ночь музеев, встреча выпускников Тартуского университета и многое другое. Это означает, что в центре города соберутся тысячи людей, а значит, что всем придется считаться друг с другом.
В пятницу прошла генеральная репетиция концертного представления, на которую собралось огромное количество певцов, когда-либо участвовавших в Евровидении.
«Это будет великолепный концерт! Если Тарту, культурная столица, впервые сумел собрать вместе такую прекрасную компанию и организовать такой концерт, то это великое дело - поистине великое дело, которым можно по праву гордиться!» - сказал Иво Линна.
Маарья-Лийс Илус, которая вместе с Иво Линна представляла Эстонию на Евровидении-1996, также подтвердила, что после генеральной репетиции ожидания высоки. «Публика на прогоне была прекрасна, и я уверена, что суббота станет еще одним замечательным вечером, на котором зрителей ждет путешествие по трем десятилетиям лучших еврохитов».
Уку Сувисте также пообещал зрителям несколько сюрпризов. «Всем, кто любит поцелуи и хорошую музыку, приходите, вы не пожалеете», - сказал он загадочно.
На концерте прозвучат известные эстонские и европейские европесни, которые расскажут об истории Тарту, Эстонии и Европы. «Этот концерт можно считать исключительным событием не только в истории поп-музыки Тарту, но и Эстонии, так как в нем принимают участие большинство артистов, представлявших Эстонию на Евровидении», - сказал постановщик концерта Айн Мяэотс.
Среди прочих на концерте выступят также Ленна Куурмаа, Лийси Койксон, Койт Тооме, Ханна-Лийна Выса, Яаника Силламаа, Иво Линна, Маарья-Лийс Илус, Отт Лепланд, Лаура Пылдвере, Элина Нечаева, Биргит Саррап, Геттер Яани, Элина Борн, Робин Юхкенталь, Алика Милова, Уку Сувисте, Юхан Уппин и Стиг Ряста.
По случаю 30-летия участия Эстонии в песенном конкурсе Евровидение в Тарту приедут иностранные гости. Помимо любимого эстонцами Виктора Крона (Швеция), приедет Томас Нойвирт, он же Кончита Вурст, победивший на Евровидении в Копенгагене десять лет назад с песней Rise Like a Phoenix.
По словам Кати Торп, креативного руководителя культурной столицы Европы Тарту 2024, участие Нойвирт значимо во многих отношениях. Певец родом из Верхней Австрии, где город Бад-Ишль в этом году делит с Тарту титул культурной столицы Европы.
Организаторы признают, что Ратушная площадь не резиновая, и не все пришедшие смогут найти место, откуда будет хорошо наблюдать за происходящим. Поэтому организаторы рекомендуют приходить заранее или смотреть концерт в прямом эфире Эстонского телевидения, который также начнется в 21:30.
Смотрите галерею с генеральной репетиции концерта!