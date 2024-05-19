ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как прошел концерт «Целующийся Тарту»!

«Одним из самых важных, но и сложных навыков является чувствовать, понимать и выражать любовь. Тарту - это город, где это должно быть возможно для всех. Концерт «Целующийся Тарту» доказал, что Тарту - город молодости, любви и заботы, куда приглашены все!» - уверена творческий директор Тарту 2024 Кати Торп.