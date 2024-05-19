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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как прошел концерт «Целующийся Тарту»!

Limon.ee
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«Целующийся Тарту» посвящен заботе и любви к культурной столице Европы.  В мероприятии приняли участие тысячи жителей Эстонии, доказав, что Тарту по-прежнему является настоящим городом молодости и любви.

«Одним из самых важных, но и сложных навыков является чувствовать, понимать и выражать любовь. Тарту - это город, где это должно быть возможно для всех. Концерт «Целующийся Тарту» доказал, что Тарту - город молодости, любви и заботы, куда приглашены все!» - уверена творческий директор Тарту 2024 Кати Торп.

Между песнями, представлявшими Эстонию на Евровидении, был показан юмористический минисериал, который поставил культурную столицу в центр загадочной «эпидемии поцелуев». Но молодые ученые, начавшие искать решение проблемы, сначала не нашли ответа. В конце концов выяснилось, что просто в Тарту люди счастливы.

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