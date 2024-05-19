«Целующийся Тарту» посвящен заботе и любви к культурной столице Европы. В мероприятии приняли участие тысячи жителей Эстонии, доказав, что Тарту по-прежнему является настоящим городом молодости и любви.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошел концерт «Целующийся Тарту»!
«Одним из самых важных, но и сложных навыков является чувствовать, понимать и выражать любовь. Тарту - это город, где это должно быть возможно для всех. Концерт «Целующийся Тарту» доказал, что Тарту - город молодости, любви и заботы, куда приглашены все!» - уверена творческий директор Тарту 2024 Кати Торп.