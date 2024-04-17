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«Моя вечная мечта...» Эстонская телеведущая рассказывает, чем бы она занималась, если бы не ее работа

Limon.ee
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Эва-Эссе Сыырумаа.
Эва-Эссе Сыырумаа. Фото: Taavi Sepp

Поклонники спросили у ведущей Евы Эссе-Сыырумаа, чем бы она занималась, если бы не работала на телевидении. «Поскольку я в этой сфере, так сказать, самоучка, я всегда планировала пройти курсы», -приоткрывает Ева завесу тайны, добавляя, что, к сожалению, пока курсы остались только в планах, пишет Elu24.

Во вторник известная ведущая Kanal 2 Ева Эссе-Сыырумаа ответила на вопросы фанатов в Instagram.

Один из подписчиков спросил, чем бы Ева занималась, если не работала на телевидении. «Моя вечная мечта или план Б был стать швеей, портным, дизайнером одежды. В школьные и студенческие годы я много шила, потому что тогда либо в магазинах не было ничего интересного, либо не хватало денег», - ответила ведущая в Instagram.

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