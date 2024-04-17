«Моя вечная мечта...» Эстонская телеведущая рассказывает, чем бы она занималась, если бы не ее работа

Один из подписчиков спросил, чем бы Ева занималась, если не работала на телевидении. «Моя вечная мечта или план Б был стать швеей, портным, дизайнером одежды. В школьные и студенческие годы я много шила, потому что тогда либо в магазинах не было ничего интересного, либо не хватало денег», - ответила ведущая в Instagram.