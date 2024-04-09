Писатель Урмас Тильга, который однажды уже описал совершенное им убийство в книге, во вторник был приговорен к восьми годам тюремного заключения за нанесение смертельных травм собутыльнице, пишет Elu24.
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ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ ⟩ Эстонский писатель приговорен к тюремному заключению за убийство
После гриля в волости Тырва в августе 2023 года 58-летний писатель Урмас Тильга оказался в суде. Барбекю приняло неожиданный оборот, когда присутствовавшая на вечеринке женщина упала на землю и впоследствии скончалась от сильных ударов. Согласно обвинению, писатель ударил женщину по лицу не менее трех раз. Когда она упала на землю, Тильга ударил ее по меньшей мере один ногой.