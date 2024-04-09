ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ ⟩ Эстонский писатель приговорен к тюремному заключению за убийство

После гриля в волости Тырва в августе 2023 года 58-летний писатель Урмас Тильга оказался в суде. Барбекю приняло неожиданный оборот, когда присутствовавшая на вечеринке женщина упала на землю и впоследствии скончалась от сильных ударов. Согласно обвинению, писатель ударил женщину по лицу не менее трех раз. Когда она упала на землю, Тильга ударил ее по меньшей мере один ногой.

Когда партнер женщины, Тыну Куудеберг, который сегодня также предстал перед судом, пришел во двор, чтобы забрать ее домой, он обнаружил ее лежащей на земле у гриля. Он отнес ее домой, но не стал вызывать помощь. Он положил окровавленную женщину на подушку и накрыл одеялом после того, как она упала с кровати, а затем якобы отправился в магазин за алкоголем. Женщина, получившая опасные для жизни травмы от ударов, умерла через несколько дней в собственном доме.