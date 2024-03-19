ГОРОСКОП НА 19 МАРТА ⟩ Тельцы встретятся с людьми, по которым успели соскучиться, а Львам предложат поучаствовать в интересном проекте

Козерог

День не так сложен, как может показаться сначала. Действительно, утром многое идет не по плану, часто приходится исправлять чужие ошибки или откладывать собственные дела ради того, чтобы помочь другим. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы чувствуете, что многое дается легко, и беретесь за все более и более важные дела. В каждом из них можно добиться успеха. Вечер необыкновенно щедр на интересные предложения и новые возможности. Не теряйтесь, действуйте решительно и проявляйте инициативу.

Водолей

Удачный день. Особенно хорошо он подходит для поиска помощников, единомышленников и союзников. Вам легко заинтересовать окружающих своими делами и заручиться их поддержкой. Не исключено, что на вашу сторону встанут очень влиятельные люди. Возможно начало деловых отношений, которые откроют перед вами новые перспективы. Благоприятен день и с точки зрения личных отношений. Однако тут многое будет зависеть от того, решитесь ли вы проявить инициативу. Это подходящий день для того, чтобы признаться в своих чувствах, сделать шаг навстречу человеку, который вам давно нравится.

Рыбы

Лучше не откладывать дела на потом. Первая половина дня благоприятна. Она дает шанс справиться с тем, что прежде вам не удавалось. Важно, что вы не допускаете даже самых мелких промахов, поэтому добиваетесь идеальных результатов. Многие Рыбы быстро учатся тому, что им вскоре пригодится. Будет шанс познакомиться с людьми, которые во многом помогут. Вторая половина дня требует большей осторожности, особенно в деловом общении. Нежелательно делиться своими секретами, да и чужие дела обсуждать не стоит.