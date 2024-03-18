ГОРОСКОП НА 18 МАРТА ⟩ Стрельцам важно сохранять самообладание, а Овны могут переоценить свои возможности

Рак

Благоприятный день. Вы легко находите общий язык с окружающими, ладите даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт, может из любого пустяка раздуть конфликт. Не исключено начало сотрудничества, которое не только принесет пользу, но и подарит массу позитивных эмоций. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им некоторые Раки найдут новый источник доходов или придумают, как улучшить свое финансовое положение. Во второй половине дня вероятны визиты, которым вы будете очень рады. Это подходящее время для общения с давними друзьями.

Лев

Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете других людей, часто догадываетесь о желаниях тех, кого почти не знаете. Будет возможность укрепить деловые связи. Не исключено, что у вас появятся новые союзники, которые со временем станут друзьями. Начало романтических историй тоже вполне вероятно. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов. Старайтесь не тратить слишком много на вещи, без которых можете обойтись. Лучше не торопиться с покупками. Спонтанные приобретения едва ли будут удачными.

Дева