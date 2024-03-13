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ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО ⟩ Такого вы еще не видели! В Таллинне впервые пройдет необычная вечеринка

Limon.ee
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MjClub.
MjClub. Фото: Промо.

Такого вы еще не видели! В Таллинне впервые пройдет вечеринка шаров. Столичный клуб MJCLUB приглашает всех принять участие в супер-вечеринке с 5000 шарами уже в эту пятницу, 15 марта.

Таллиннский клуб MJCLUB предлагает всем окунуться в детство, став частью веселой вечеринки и шоу шаров. Такого в Таллинне еще не было!

Декорации в клубе совместно с luckyman.ee уже ждут гостей. Смотрите, какая красота будет окружать вас уже в эту пятницу.

Билеты и информацию ищите ЗДЕСЬ!

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