Такого вы еще не видели! В Таллинне впервые пройдет вечеринка шаров. Столичный клуб MJCLUB приглашает всех принять участие в супер-вечеринке с 5000 шарами уже в эту пятницу, 15 марта.
ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО ⟩ Такого вы еще не видели! В Таллинне впервые пройдет необычная вечеринка
Таллиннский клуб MJCLUB предлагает всем окунуться в детство, став частью веселой вечеринки и шоу шаров. Такого в Таллинне еще не было!
Декорации в клубе совместно с luckyman.ee уже ждут гостей. Смотрите, какая красота будет окружать вас уже в эту пятницу.
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