Воспользуйтесь шансом завершить то, что было начато давным-давно. Можно справиться даже с делами, которые еще совсем недавно казались совершенно безнадежными. Люди, привыкшие полагаться на интуицию и прислушиваться к ее подсказкам, часто добиваются успеха.
ГОРОСКОП НА 14 МАРТА ⟩ Весам не стоит откладывать дела на потом, а Близнецам – принимать важные решения
Возможны необычные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго. Не исключено начало дружеских или деловых отношений, способных расширить ваши горизонты, открыть возможности, о которых прежде можно было только мечтать.
Овен
Утром могут возникнуть трудности. Не исключено, что вы столкнетесь с проблемами там, где совсем их не ожидали. Но вскоре усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете поддержку звезд. Многим Овнам повезет там, где они не ожидали ничего подобного. Удачно решатся сложные и важные вопросы. Будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Воспользуйтесь им, и вы почувствуете себя гораздо увереннее. Вечер подходит для общения с близкими, романтических свиданий. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека.
Телец
Важно не торопиться. День сам по себе неплох, но в спешке вы можете что-то забыть или перепутать. Старайтесь сдержать все обещания, которые дали раньше; от этого будет зависеть ваша репутация. Новых обязательств лучше на себя не брать, если вы хотя бы немного сомневаетесь в том, что сможете их выполнить. В первой половине дня лучше действовать самостоятельно, вторая подходит для объединения усилий. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников. Некоторых Тельцов ждут щедрые подарки и приятные знаки внимания.
Близнецы
Не стоит принимать важные решения в начале дня. Эмоциональный фон в это время будет нестабильным, вы можете переживать из-за пустяков, сердиться на окружающих. Многие Близнецы поддаются чужому влиянию, а позже жалеют об этом. Но влияние позитивных тенденций усиливается, настроение улучшается, к вам возвращается обычный оптимизм. Вторая половина дня благоприятна для новых начинаний, дает шанс добиться успеха во многих делах. Это хорошее время и с точки зрения общения. Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми.
Рак
Вероятны задержки в делах. Некоторые встречи, назначенные на этот день, могут откладываться на неопределенный срок или отменяться. Но в целом ситуация будет достаточно благоприятной. Вам удастся справиться с какими-то сложными делами, решить вопросы, которые в последнее время вызывали немало беспокойства. Вероятны денежные поступления. Часто они оказываются больше, чем вы ожидали. Можно позволить себе незапланированные покупки. Многие Раки сегодня приобретут то, что будет полезно для работы, учебы или творчества.
Лев
Благоприятный день, интересный и вдохновляющий. Появляется много новых планов, интуиция безошибочно подсказывает, какие из них стоит реализовать в первую очередь. Возможны удачные совпадения. Не исключено, что благодаря им вы познакомитесь с людьми, о которых прежде много слышали. Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Некоторые Львы сделают очень выгодные покупки или поймут, во что стоит вложить деньги. Вечер порадует хорошими новостями, касающимися вас лично или кого-то из самых близких людей.
Дева
Не спешите с важными делами. В начале дня стоит браться за них с осторожностью и без спешки. Эмоциональный фон нестабилен, а вам трудно собраться с мыслями. Со временем ситуация меняется к лучшему. Интуиция подскажет, когда лучше начинать действовать. Сделав первые шаги в нужный момент, вы быстро добьетесь цели. Возможны хорошие новости и интересные предложения. Во второй половине дня удастся определиться с планами на будущее. Полезно будет посоветоваться с человеком, который уже не раз давал вам толковые рекомендации.
Весы
Лучше не откладывать дела на потом. Первая половина дня благоприятна, дает шанс достичь успеха, справиться и с новыми задачами, и с хорошо знакомыми. Вы быстро разбираетесь в том, что другим кажется сложным, приходите к верным выводам, даже располагая минимумом информации. Окружающие готовы во многом поддержать вас. Не последнюю роль тут играет ваше обаяние. Благодаря ему вам удается понравиться даже тем, кто обычно замечает лишь чужие недостатки. Вторая половина дня проходит спокойно, но не столь плодотворно. Это подходящее время для занятий, не требующих спешки.
Скорпион
Беспокойный день. Могут неровно складываться отношения с окружающими, порой возникают споры из-за пустяков, за которыми следуют бурные примирения. Не всегда даже близкие понимают вас правильно, иногда приходится подолгу объяснять простейшие вещи. Но вам удается сохранять спокойствие, не раздражаться, вести себя дружелюбно. Вероятны успехи в делах, требующих внимания к деталям, сосредоточенности. Вам удается ничего не упустить из виду, найти верные ответы на все вопросы. Можно браться за что-то новое. Вы быстро разберетесь, что к чему.
Стрелец
Удачный день, подходящий для деловых и личных встреч. Если вам потребуются союзники или помощники, вы легко их найдете. Можно браться за что-то новое: вы быстро добьетесь первых успехов. Опыт и знания, полученные сегодня, вам еще не раз пригодятся. Не исключены знакомства, которые положат приятное продолжение. Вы часто производите хорошее впечатление окружающих. Многим нравится ваше отношение к жизни, как и идеи, которыми вы охотно делитесь. Вторая половина дня радует отличными новостями. В это же время могут появиться смелые, но вполне реальные планы на будущее.
Козерог
Отличный день, дающий шанс добиться успеха во многих делах. Интуиция подсказывает, как можно достичь цели; благодаря ей вы не тратите время напрасно. Возможны интересные знакомства, встречи с людьми, у которых вы многому научитесь. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Вторая половина дня полна хороших идей. Вскоре вы сможете воплотить их в жизнь. Важно не торопиться. Если вы дождетесь подходящего момента для начала решительных действий, то не придется напрасно тратить силы на борьбу с неблагоприятными обстоятельствами.
Водолей
Беспокойный, но очень интересный день. Вам предстоит многое сделать, свободного времени будет на так уж много. Станете ли вы жаловаться? Вряд ли, ведь то, чем предстоит заниматься, по-настоящему увлекает. Будет шанс познакомиться с интересными людьми, встретиться с теми, о ком вы слышали много хорошего. Не исключено начало какой-то необычной романтической истории, которая будет долго занимать ваши мысли. День подходит для того, чтобы вернуться к давнему хобби или заняться другим интересным делом, на которое вам долго не хватало времени.
Рыбы
Дел и забот может быть больше, чем обычно. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то: скорее всего, придется постоянно отвлекаться, переключаться с одного дела на другое. Будет шанс добиться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Вероятны встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Будет шанс восстановить отношения, прежде прекратившиеся из-за неудачного стечения обстоятельств, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Сейчас вы хорошо понимаете тех, с кем прежде не находили общего языка.