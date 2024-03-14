ГОРОСКОП НА 14 МАРТА ⟩ Весам не стоит откладывать дела на потом, а Близнецам – принимать важные решения

Козерог

Отличный день, дающий шанс добиться успеха во многих делах. Интуиция подсказывает, как можно достичь цели; благодаря ей вы не тратите время напрасно. Возможны интересные знакомства, встречи с людьми, у которых вы многому научитесь. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Вторая половина дня полна хороших идей. Вскоре вы сможете воплотить их в жизнь. Важно не торопиться. Если вы дождетесь подходящего момента для начала решительных действий, то не придется напрасно тратить силы на борьбу с неблагоприятными обстоятельствами.

Водолей

Беспокойный, но очень интересный день. Вам предстоит многое сделать, свободного времени будет на так уж много. Станете ли вы жаловаться? Вряд ли, ведь то, чем предстоит заниматься, по-настоящему увлекает. Будет шанс познакомиться с интересными людьми, встретиться с теми, о ком вы слышали много хорошего. Не исключено начало какой-то необычной романтической истории, которая будет долго занимать ваши мысли. День подходит для того, чтобы вернуться к давнему хобби или заняться другим интересным делом, на которое вам долго не хватало времени.

Рыбы

Дел и забот может быть больше, чем обычно. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то: скорее всего, придется постоянно отвлекаться, переключаться с одного дела на другое. Будет шанс добиться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Вероятны встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Будет шанс восстановить отношения, прежде прекратившиеся из-за неудачного стечения обстоятельств, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Сейчас вы хорошо понимаете тех, с кем прежде не находили общего языка.